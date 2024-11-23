Новая ракета, которой РФ ударила по Днепру, не имела взрывчатки и не вызвала разрушений - BILD

Аналитик BILD считает, что попавшая по Днепру новая российская баллистическая ракета была тестовой версией ракет РС-26, в которой не было взрывчатки.

Источник: эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке

Детали: Сообщается, что Репке изучил различные видео атаки на завод "Южмаш" в городе Днепр.

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Он полагает, что это была модификация ракеты РС-26 "Рубеж".

Прямая речь Репке: "Множество камер наблюдения запечатлели так называемые суббоеприпасы, то есть РС-26 при возвращении в нижние слои атмосферы. Эти ужасающие кадры показывают, как из неба через облака падают шесть ракет.

Особенность в том, что это была подмена с такой же массой и размерами, которая должна была симулировать ядерный заряд. Это доказывает, что это была пропагандистская и политическая, а не военная акция. Внутри не было ни ядерного заряда, ни взрывчатки. Потому ущерб столь незначителен.

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Мы не видим взрывов, только кинетическую энергию от падения с высоты нескольких сотен километров".

Предыстория: