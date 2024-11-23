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Новая ракета, которой РФ ударила по Днепру, не имела взрывчатки и не вызвала разрушений - BILD

Роман ПетренкоСуббота, 23 ноября 2024, 11:52
Новая ракета, которой РФ ударила по Днепру, не имела взрывчатки и не вызвала разрушений - BILD
скриншот с видео удара по днепру

Аналитик BILD считает, что попавшая по Днепру новая российская баллистическая ракета была тестовой версией ракет РС-26, в которой не было взрывчатки.

Источник: эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке

Детали: Сообщается, что Репке изучил различные видео атаки на завод "Южмаш" в городе Днепр.

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Он полагает, что это была модификация ракеты РС-26 "Рубеж".

Прямая речь Репке: "Множество камер наблюдения запечатлели так называемые суббоеприпасы, то есть РС-26 при возвращении в нижние слои атмосферы. Эти ужасающие кадры показывают, как из неба через облака падают шесть ракет.

Особенность в том, что это была подмена с такой же массой и размерами, которая должна была симулировать ядерный заряд. Это доказывает, что это была пропагандистская и политическая, а не военная акция. Внутри не было ни ядерного заряда, ни взрывчатки. Потому ущерб столь незначителен.

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Мы не видим взрывов, только кинетическую энергию от падения с высоты нескольких сотен километров".

Предыстория:

  • По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
  • Два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР.
  • Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении фактически подтвердил данные США, заявив, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
  • 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

ракетный ударДнепр
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