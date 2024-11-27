DeepState: Росіяни захопили 2 населених пункти на Донеччині, та мають просування на Харківщині

У ніч проти 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку".

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Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська та у Кругляківці Харківської області.

Також ворог просунувся біля Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополя, Сонцівки, Берестках та Кураховому Донецької області.

Передісторія:

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