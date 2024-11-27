DeepState: Росіяни захопили 2 населених пункти на Донеччині, та мають просування на Харківщині
Середа, 27 листопада 2024, 01:46
У ніч проти 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку".
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Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська та у Кругляківці Харківської області.
Також ворог просунувся біля Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополя, Сонцівки, Берестках та Кураховому Донецької області.
Передісторія:
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- У ніч проти 22 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області.
- У ніч проти 20 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Нову Іллінку на Курахівському напрямку в Донецькій області.
- Видання Reuters 26 листопада повідомило, що Російські війська встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
- Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.