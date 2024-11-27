DeepState: Россияне захватили 2 населенных пункта в Донецкой области, и имеют продвижения на Харьковщине

В ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку".

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Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Новомлинска и в Кругляковке Харьковской области.

Также враг продвинулся у Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, Берестках и Курахово Донецкой области.

Предыстория:

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