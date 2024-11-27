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DeepState: Россияне захватили 2 населенных пункта в Донецкой области, и имеют продвижения на Харьковщине

Иван ДьяконовСреда, 27 ноября 2024, 01:46
DeepState: Россияне захватили 2 населенных пункта в Донецкой области, и имеют продвижения на Харьковщине
карта DeepState

В ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку".

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Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Новомлинска и в Кругляковке Харьковской области.

Также враг продвинулся у Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, Берестках и Курахово Донецкой области.

Предыстория:

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  • В ночь на 22 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.
  • В ночь на 20 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области.
  • Издание Reuters 26 ноября сообщило, что Российские войска установили новый рекорд недельного продвижения с начала 2022 года, захватив почти 235 квадратных километров территории Украины.
  • По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.
  • Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.

оккупациявойнаДонецкая областьХарьковская область
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