DeepState: Россияне захватили 2 населенных пункта в Донецкой области, и имеют продвижения на Харьковщине
Среда, 27 ноября 2024, 01:46
В ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку".
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Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага у Новомлинска и в Кругляковке Харьковской области.
Также враг продвинулся у Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, Берестках и Курахово Донецкой области.
Предыстория:
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- В ночь на 22 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.
- В ночь на 20 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области.
- Издание Reuters 26 ноября сообщило, что Российские войска установили новый рекорд недельного продвижения с начала 2022 года, захватив почти 235 квадратных километров территории Украины.
- По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.
- Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.