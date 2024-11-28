У Львові на честь Фаріон перейменували одну з вулиць

Депутати Львівської міськради 28 листопада проголосували за перейменування вулиці Технічної на честь колишньої народної депутатки та мовознавиці Ірини Фаріон, яка загинула у результаті замаху на неї.

Джерело: Zahid.net

Деталі: Йдеться про невеличку вул. Технічну протяжністю 133 м, вона пролягає від вул. Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної та сполучає головний корпус національного університету "Львівська політехніка" і парк імені Івана Франка

Реклама:

Повідомляється, що на перейменуванні саме цієї вулиці на честь Ірини Фаріон наполягала фракція "Свобода", наголошуючи, що мовознавиця багато років пропрацювала у "Львівській політехніці", що розташована поруч.

У різні роки ця вулиця називалася Кляйновська бічна, на честь львівського підприємця Яна Кляйна, Техніцка, Технікерштрассе, Техницька, а з 1945 року вона називалася Технічна на честь університету.

Читайте також: Вбивство Ірини Фаріон. Деталі замаху, версії слідства та чим була відома львівська професорка

РЕКЛАМА:

Передісторія: