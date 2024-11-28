У Львові на честь Фаріон перейменували одну з вулиць
Депутати Львівської міськради 28 листопада проголосували за перейменування вулиці Технічної на честь колишньої народної депутатки та мовознавиці Ірини Фаріон, яка загинула у результаті замаху на неї.
Джерело: Zahid.net
Деталі: Йдеться про невеличку вул. Технічну протяжністю 133 м, вона пролягає від вул. Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної та сполучає головний корпус національного університету "Львівська політехніка" і парк імені Івана Франка
Повідомляється, що на перейменуванні саме цієї вулиці на честь Ірини Фаріон наполягала фракція "Свобода", наголошуючи, що мовознавиця багато років пропрацювала у "Львівській політехніці", що розташована поруч.
У різні роки ця вулиця називалася Кляйновська бічна, на честь львівського підприємця Яна Кляйна, Техніцка, Технікерштрассе, Техницька, а з 1945 року вона називалася Технічна на честь університету.
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Передісторія:
- Ввечері 19 липня 2024 року у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
- 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.