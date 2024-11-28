Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Львові на честь Фаріон перейменували одну з вулиць

Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 листопада 2024, 15:18
У Львові на честь Фаріон перейменували одну з вулиць
Ірина Фаріон, фото: Олег Тягнибок/Facebook

Депутати Львівської міськради 28 листопада проголосували за перейменування вулиці Технічної на честь колишньої народної депутатки та мовознавиці Ірини Фаріон, яка загинула у результаті замаху на неї.

Джерело: Zahid.net

Деталі: Йдеться про невеличку вул. Технічну протяжністю 133 м, вона пролягає від вул. Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної та сполучає головний корпус національного університету "Львівська політехніка" і парк імені Івана Франка

Реклама:

Повідомляється, що на перейменуванні саме цієї вулиці на честь Ірини Фаріон наполягала фракція "Свобода", наголошуючи, що мовознавиця багато років пропрацювала у "Львівській політехніці", що розташована поруч.

У різні роки ця вулиця називалася Кляйновська бічна, на честь львівського підприємця Яна Кляйна, Техніцка, Технікерштрассе, Техницька, а з 1945 року вона називалася Технічна на честь університету.

Читайте також: Вбивство Ірини Фаріон. Деталі замаху, версії слідства та чим була відома львівська професорка

РЕКЛАМА:

Передісторія:

ФаріонЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Україні пакет військової допомоги на $725 млн

Міністерство обʼєднання українців може очолити Чернишов – джерела

Смертельна аварія у Дніпрі: Підозру отримав пасажир BMW за ненадання допомоги

У Білому домі пояснили рішення Байдена помилувати сина

Шмигаль: "тисячу Зеленського", оформлену за кордоном, доведеться повернути

Зеленський про кадрові зміни в ЗСУ: Це не останні перестановки

Усі новини...
Фаріон
Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили арешт ще на 2 місяці
На війні загинув зять Ірини Фаріон
Слідчі у справі вбивства Фаріон не дозволяють розповідати деталі розслідування
Останні новини
01:36
оновлюєтьсяРосіяни з кількох напрямків атакують безпілотниками
01:30
Чим корисна куркума та які властивості вона має: пояснення
01:08
DeepState оновив карту і повідомив про просування ворога на Донеччині
00:32
ЄС засудив російські авіаудари по Сирії та закликав до деескалації
00:06
Батько дворазового олімпійського чемпіона постане перед судом через фізичне насильство над сином
00:04
Генштаб повідомив про 193 зіткнення на фронті за добу
23:59
Психотерапевтка назвала 5 проблем у стосунках, через які варто подумати про розлучення
23:45
Президент: Україна готова запросити Росію на Саміт миру, але Путіна не цікавить мир
23:35
Новини економіки 2 грудня: витік з нафтопроводу "Дружба", декому доведеться повернути "тисячу Зеленського"
23:31
Втрати України значно менші, ніж пише західна преса – Зеленський
Усі новини...
Реклама:
Реклама: