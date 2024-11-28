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Во Львове в честь Фарион переименовали одну из улиц

Станислав ПогориловЧетверг, 28 ноября 2024, 15:18
Во Львове в честь Фарион переименовали одну из улиц
Ирина Фарион, фото: Олег Тягнибок/Facebook

Депутаты Львовского горсовета 28 ноября проголосовали за переименование улицы Технической в честь бывшего народного депутата и языковеда Ирины Фарион, которая погибла в результате покушения на нее.

Источник: Zahid.net

Детали: Речь идет о небольшой ул. Технической протяженностью 133 м, она пролегает от ул. Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной и соединяет главный корпус национального университета "Львовская политехника" и парк имени Ивана Франко

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Сообщается, что на переименовании именно этой улицы в честь Ирины Фарион настаивала фракция "Свобода", отмечая, что языковед много лет проработала в "Львовской политехнике", расположенной рядом.

В разные годы эта улица называлась Кляйновская боковая, в честь львовского предпринимателя Яна Кляйна, Техницка, Техникерштрассе, Техницкая, а с 1945 года она называлась Техническая в честь университета.

Знать больше: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

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Предыстория:

  • Вечером 19 июля 2024 года во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
  • 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель
  • 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда.

ФарионЛьвов
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