Во Львове в честь Фарион переименовали одну из улиц

Депутаты Львовского горсовета 28 ноября проголосовали за переименование улицы Технической в честь бывшего народного депутата и языковеда Ирины Фарион, которая погибла в результате покушения на нее.

Источник: Zahid.net

Детали: Речь идет о небольшой ул. Технической протяженностью 133 м, она пролегает от ул. Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной и соединяет главный корпус национального университета "Львовская политехника" и парк имени Ивана Франко

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Сообщается, что на переименовании именно этой улицы в честь Ирины Фарион настаивала фракция "Свобода", отмечая, что языковед много лет проработала в "Львовской политехнике", расположенной рядом.

В разные годы эта улица называлась Кляйновская боковая, в честь львовского предпринимателя Яна Кляйна, Техницка, Техникерштрассе, Техницкая, а с 1945 года она называлась Техническая в честь университета.

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