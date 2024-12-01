DeepState: Росіяни окупували Берестки на Донеччині та просунулись на Харківщині

У ніч проти 1 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Берестки Донецької області.

Джерело: DeepState

Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Масютівки та Лозової на Харківщині, а також біля Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного на Донеччині.

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Передісторія: