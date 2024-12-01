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DeepState: Росіяни окупували Берестки на Донеччині та просунулись на Харківщині

Іван Д'яконовНеділя, 1 грудня 2024, 02:01
DeepState: Росіяни окупували Берестки на Донеччині та просунулись на Харківщині
карта: deepstate

У ніч проти 1 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Берестки Донецької області.

Джерело: DeepState

Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Масютівки та Лозової на Харківщині, а також біля Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного на Донеччині.

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Передісторія:

  • У ніч проти 30 листопада аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували Жовте, Пустинку та Роздольне в Донецькій області.
  • 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.
  • У ніч проти 25 листопада аналітики оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині.
  • 22 листопада DeepState повідомили, що росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області.
  • 20 листопада аналітики повідомили, що російські війська окупували Нову Іллінку на Курахівському напрямку в Донецькій області.
  • Видання Reuters 26 листопада повідомило, що Російські війська встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.
  • За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
  • Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.

окупаціяХарківська областьДонецька областьвійна
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