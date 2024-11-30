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DeepState: Росіяни окупували ще 3 населених пункти на Донеччині

Іван Д'яконовСубота, 30 листопада 2024, 03:29
DeepState: Росіяни окупували ще 3 населених пункти на Донеччині
Карта: DeepState

У ніч проти 30 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували три населених пункти Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Жовте, Пустинку та Роздольне".

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Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому Донецької області.

Передісторія:

  • 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.
  • У ніч проти 25 листопада аналітики оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині.
  • 22 листопада DeepState повідомили, що росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області.
  • 20 листопада аналітики повідомили, що російські війська окупували Нову Іллінку на Курахівському напрямку в Донецькій області.
  • Видання Reuters 26 листопада повідомило, що Російські війська встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.
  • За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
  • Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.

окупаціявійнаРосіяДонецька область
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