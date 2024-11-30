DeepState: Росіяни окупували ще 3 населених пункти на Донеччині

У ніч проти 30 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували три населених пункти Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Жовте, Пустинку та Роздольне".

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Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Іллінки, Новодонецького, Трудового, Пушкіного та в Кураховому Донецької області.

Передісторія: