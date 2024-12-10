Зеленський порівняв головну сирійську тюрму із катівнями, які організував в Україні Путін
Президент України Володимир Зеленський назвав російського правителя Володимира Путіна та сирійського диктатора Башара Асада співучасниками у насильстві та спрогнозував, що глава Кремля намагатиметься помститися за падіння режиму свого союзника.
Джерело: Зеленський у Telegram
Деталі: Глава української держави до Дня прав людини 10 грудня опублікував пост, у якому порівняв режим Путіна з правлінням Асада в Сирії та закликав світ об’єднатися, щоб протистояти таким режимам.
Зеленський також наголосив, що правління Асада протягом десятиліть трималося виключно на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує Путін.
Глава держави зазначив, що вперше український народ побачив звірства кремлівських військових у 2014 році в Криму, коли ті масово піддавали репресіям кримських татар, журналістів і вільних громадян України. За словами Зеленського, згодом путінська армія знову продемонструвала, на які тортури та репресії вона здатна, у сумнозвісній тюрмі "Ізоляція" на Донбасі.
Пряма мова Зеленського: "Росія – це держава-в’язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в’язницям і катівням, які вона там розміщує.
Ось чому ми, українці, такі зворушені, коли бачимо сирійців, які виходять із в’язниць і катівень Асада.
Асад і Путін – це не просто васал і сюзерен. Вони – співучасники у насильстві. Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада".
Деталі: Президент України підкреслив, що за свої звірства та тортури над людьми диктатори мають самі опинитись у в’язниці.
Передісторія:
- На думку президента України Володимира Зеленського, режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні.
- Режим Башара Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців 8 грудня закінчився захопленням Дамаска – столиці країни.
- Російські державні агентства "ТАСС" і "РИА Новости" повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
- З військової в'язниці Седная, яка стала символом жорстокості режиму Башара Асада, звільнили усіх ув'язнених, повідомила неурядова організація "Білі шоломи", волонтери якої обшукали будівлю тюрми.