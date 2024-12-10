Зеленський порівняв головну сирійську тюрму із катівнями, які організував в Україні Путін

Президент України Володимир Зеленський назвав російського правителя Володимира Путіна та сирійського диктатора Башара Асада співучасниками у насильстві та спрогнозував, що глава Кремля намагатиметься помститися за падіння режиму свого союзника.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Глава української держави до Дня прав людини 10 грудня опублікував пост, у якому порівняв режим Путіна з правлінням Асада в Сирії та закликав світ об’єднатися, щоб протистояти таким режимам.

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Зеленський також наголосив, що правління Асада протягом десятиліть трималося виключно на насильстві. І саме такими є всі режими, які підтримує Путін.

Глава держави зазначив, що вперше український народ побачив звірства кремлівських військових у 2014 році в Криму, коли ті масово піддавали репресіям кримських татар, журналістів і вільних громадян України. За словами Зеленського, згодом путінська армія знову продемонструвала, на які тортури та репресії вона здатна, у сумнозвісній тюрмі "Ізоляція" на Донбасі.

Пряма мова Зеленського: "Росія – це держава-в’язниця, яка може утримувати чужу, вкрадену землю лише завдяки в’язницям і катівням, які вона там розміщує.

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Ось чому ми, українці, такі зворушені, коли бачимо сирійців, які виходять із в’язниць і катівень Асада.

Асад і Путін – це не просто васал і сюзерен. Вони – співучасники у насильстві. Такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І Путін намагатиметься помститися за падіння Асада".

Деталі: Президент України підкреслив, що за свої звірства та тортури над людьми диктатори мають самі опинитись у в’язниці.

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