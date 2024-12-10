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Зеленский сравнил главную сирийскую тюрьму с пыточными, организованными Путиным в Украине

Валентина РоманенкоВторник, 10 декабря 2024, 16:26
Зеленский сравнил главную сирийскую тюрьму с пыточными, организованными Путиным в Украине
Владимир Зеленский. фото Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского правителя Владимира Путина и сирийского диктатора Башара Асада соучастниками в насилии и предположил, что глава Кремля попытается отомстить за падение режима своего союзника.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Глава украинского государства в День прав человека, 10 декабря, опубликовал пост, в котором сравнил режим Путина с правлением Асада в Сирии и призвал мир объединиться, чтобы противостоять таким режимам.

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Зеленский также подчеркнул, что правление Асада на протяжении десятилетий держалось исключительно на насилии. И именно такими являются все режимы, которые поддерживает Путин.

Глава государства отметил, что впервые украинский народ увидел зверства кремлевских военных в 2014 году в Крыму, когда те массово подвергали репрессиям крымских татар, журналистов и свободных граждан Украины. По словам Зеленского, позже путинская армия вновь продемонстрировала, на какие пытки и репрессии она способна, в пресловутой тюрьме "Изоляция" на Донбассе.

Прямая речь Зеленского: "Россия – это государство-тюрьма, которое может удерживать чужую, украденную землю только за счет тюрем и пыточных, которые она там размещает.

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Вот почему мы, украинцы, так тронуты, когда видим сирийцев, выходящих из тюрем и пыточных Асада.

Асад и Путин – это не просто вассал и сюзерен. Они – соучастники в насилии. Такие диктаторы, как Асад, не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин будет пытаться отомстить за падение Асада".

Детали: Президент Украины подчеркнул, что за свои зверства и пытки над людьми диктаторы должны сами оказаться в тюрьме.

Предыстория:

  • По мнению президента Украины Владимира Зеленского, режим Башара Асада в Сирии пал, потому что около 800 тысяч российских войск находятся в Украине.
  • Режим Башара Асада удерживал власть в Сирии на протяжении 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
  • Российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад вместе с семьей находится в Москве, где Россия предоставила им убежище.
  • Из военной тюрьмы Седная, ставшей символом жестокости режима Башара Асада, освобождены все заключенные, сообщила неправительственная организация "Белые каски", волонтеры которой обследовали здание тюрьмы.

ПутинСирияЗеленскийвоенные преступления
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