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Ексголова Верховного Суду вийшов із СІЗО

Альона Мазуренко Середа, 31 січня 2024, 17:27
Ексголова Верховного Суду вийшов із СІЗО
ВСЕВОЛОД КНЯЗЄВ. ФОТО: SUD.UA

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора. 

Джерело: поінформований співрозмовник УП у антикорупційних правоохоронних органах, Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: За словами джерела, ексглава Верховного Суду вийшов із СІЗО. 

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Тепер на нього поклали низку обов'язків: носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не відлучатися з Києва і тд.

Раніше 31 січня стало відомо, що за Князєва внесли заставу.

Напередодні ВАКС продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 березня і зменшив розмір застави.

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Оновлено: Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила, що Князєв вийшов з-під варти під заставу.

Цьому передувало: 30 січня суд зменшив Князєву розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 млн грн, до 20 млн грн.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення – до 1 березня включно. 

Знати більше: "Чорний день в історії суду". Що відомо про справу голови Верховного Суду Князєва 

Передісторія: 

Теми: Князєв ВсеволодВерховний судАнтикорупційний судкорупція
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