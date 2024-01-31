Ексголова Верховного Суду вийшов із СІЗО
Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора.
Джерело: поінформований співрозмовник УП у антикорупційних правоохоронних органах, Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Деталі: За словами джерела, ексглава Верховного Суду вийшов із СІЗО.
Тепер на нього поклали низку обов'язків: носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не відлучатися з Києва і тд.
Раніше 31 січня стало відомо, що за Князєва внесли заставу.
Напередодні ВАКС продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 березня і зменшив розмір застави.
Оновлено: Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила, що Князєв вийшов з-під варти під заставу.
Цьому передувало: 30 січня суд зменшив Князєву розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.
До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 млн грн, до 20 млн грн.
26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення – до 1 березня включно.
Знати більше: "Чорний день в історії суду". Що відомо про справу голови Верховного Суду Князєва
Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито"на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.
- Всеволод Князєв перебуває в СІЗО. Він скаржився, що через арешт всього майна та рахунків він не має коштів навіть на те, щоб оплатити у СІЗО доступ до Інтернету.