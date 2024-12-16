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Біля Успенівки захисники намагаються максимально вимотати ворога – ОТУ "Хортиця"

Альона Мазуренко Понеділок, 16 грудня 2024, 16:24
Біля Успенівки захисники намагаються максимально вимотати ворога – ОТУ Хортиця
мапа deepstate станом на 16 грудня

В ОТУ "Хортиця" повідомили, що біля Успенівки сили оборони проводять операцію, яка передбачає "максимальне вимотування ворога, знищення його ресурсу, збереження нашого особового складу".

Джерело: речник ОТУ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемаратону

Пряма мова: "Підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи в межах проведення оборонної операції по лінії бойового зіткнення там. Операція, яку проводять підрозділи Сил оборони, передбачає максимальне вимотування ворога, знищення його ресурсу, збереження нашого особового складу.

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Тому в будь-якому разі, в першу чергу, ворога там необхідно зупинити і стабілізувати лінію фронту".

Деталі: Також Волошин розповів, що ворожих ДРГ в Покровську немає, а бої на околицях міста не ведуться.

За його словами, ворог намагається просунутися ближче до Покровська через лівий і правий фланги: "Ворог також уникає лобових атак, намагається обходити місто стороною. Це місто для нас важливе, там є залізниця, яку ворог намагатиметься захопити".

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Наразі він додав, що силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, неподалік від Покровська.

Що було раніше: У ніч проти 14 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши про те, що росіяни окупували Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне Донецької області.

Нагадаємо:

  • 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Зоря. Ситуація навколо "Успенівського мішка" на Донеччині погіршується. За даними аналітиків, росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині.
  • Особливу увагу аналітики приділяли ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині "Успенівського мішка". Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.
  • В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" 13 грудня прокоментували повідомлення про те, шо українські військові знаходяться на межі оперативного оточення в районі Успенівки Донецької області.
  • Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська. На його посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.

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