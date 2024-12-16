Біля Успенівки захисники намагаються максимально вимотати ворога – ОТУ "Хортиця"

В ОТУ "Хортиця" повідомили, що біля Успенівки сили оборони проводять операцію, яка передбачає "максимальне вимотування ворога, знищення його ресурсу, збереження нашого особового складу".

Джерело: речник ОТУ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемаратону

Пряма мова: "Підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи в межах проведення оборонної операції по лінії бойового зіткнення там. Операція, яку проводять підрозділи Сил оборони, передбачає максимальне вимотування ворога, знищення його ресурсу, збереження нашого особового складу.

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Тому в будь-якому разі, в першу чергу, ворога там необхідно зупинити і стабілізувати лінію фронту".

Деталі: Також Волошин розповів, що ворожих ДРГ в Покровську немає, а бої на околицях міста не ведуться.

За його словами, ворог намагається просунутися ближче до Покровська через лівий і правий фланги: "Ворог також уникає лобових атак, намагається обходити місто стороною. Це місто для нас важливе, там є залізниця, яку ворог намагатиметься захопити".

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Наразі він додав, що силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, неподалік від Покровська.

Що було раніше: У ніч проти 14 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши про те, що росіяни окупували Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне Донецької області.

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