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Возле Успеновки защитники пытаются максимально измотать врага – ОТГ "Хортица"

Алена МазуренкоПонедельник, 16 декабря 2024, 16:24
Возле Успеновки защитники пытаются максимально измотать врага – ОТГ Хортица
карта deepstate по состоянию на 16 декабря

В ОТГ "Хортица" сообщили, что у Успеновки силы обороны проводят операцию, которая предусматривает "максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава".

Источник: представитель ОТГ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемаратона

Прямая речь: "Подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия в рамках проведения оборонительной операции по линии боевого соприкосновения там. Операция, которую проводят подразделения Сил обороны, предусматривает максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава.

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Поэтому в любом случае, в первую очередь, врага там необходимо остановить и стабилизировать линию фронта".

Детали: Также Волошин рассказал, что вражеских ДРГ в Покровске нет, а бои в окрестностях города не ведутся.

По его словам, враг пытается продвинуться ближе к Покровску через левый и правый фланги: "Враг также избегает лобовых атак, пытается обходить город стороной. Этот город для нас важен, там есть железная дорога, которую враг будет пытаться захватить".

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Сейчас он добавил, что силам обороны удалось отбросить российские силы у Песчаного, неподалеку от Покровска.

Что предшествовало: В ночь на 14 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив о том, что россияне оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино Донецкой области.

Напомним:

  • 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Заря. Ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается.  По данным аналитиков, россияне продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и у Веселого Гая в Донецкой области.
  • Особое внимание аналитики уделяли ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.
  • В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" 13 декабря прокомментировали сообщения о том, что украинские военные находятся на грани оперативного окружения в районе Успеновки Донецкой области.
  • Командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска. На его должность назначили бригадного генерала Александра Тарнавского.

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