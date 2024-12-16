Возле Успеновки защитники пытаются максимально измотать врага – ОТГ "Хортица"
В ОТГ "Хортица" сообщили, что у Успеновки силы обороны проводят операцию, которая предусматривает "максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава".
Источник: представитель ОТГ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемаратона
Прямая речь: "Подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия в рамках проведения оборонительной операции по линии боевого соприкосновения там. Операция, которую проводят подразделения Сил обороны, предусматривает максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава.
Поэтому в любом случае, в первую очередь, врага там необходимо остановить и стабилизировать линию фронта".
Детали: Также Волошин рассказал, что вражеских ДРГ в Покровске нет, а бои в окрестностях города не ведутся.
По его словам, враг пытается продвинуться ближе к Покровску через левый и правый фланги: "Враг также избегает лобовых атак, пытается обходить город стороной. Этот город для нас важен, там есть железная дорога, которую враг будет пытаться захватить".
Сейчас он добавил, что силам обороны удалось отбросить российские силы у Песчаного, неподалеку от Покровска.
Что предшествовало: В ночь на 14 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив о том, что россияне оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино Донецкой области.
Напомним:
- 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Заря. Ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается. По данным аналитиков, россияне продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и у Веселого Гая в Донецкой области.
- Особое внимание аналитики уделяли ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.
- В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" 13 декабря прокомментировали сообщения о том, что украинские военные находятся на грани оперативного окружения в районе Успеновки Донецкой области.
- Командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска. На его должность назначили бригадного генерала Александра Тарнавского.