Возле Успеновки защитники пытаются максимально измотать врага – ОТГ "Хортица"

карта deepstate по состоянию на 16 декабря

В ОТГ "Хортица" сообщили, что у Успеновки силы обороны проводят операцию, которая предусматривает "максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава".

Источник: представитель ОТГ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемаратона

Прямая речь: "Подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия в рамках проведения оборонительной операции по линии боевого соприкосновения там. Операция, которую проводят подразделения Сил обороны, предусматривает максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава.

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Поэтому в любом случае, в первую очередь, врага там необходимо остановить и стабилизировать линию фронта".

Детали: Также Волошин рассказал, что вражеских ДРГ в Покровске нет, а бои в окрестностях города не ведутся.

По его словам, враг пытается продвинуться ближе к Покровску через левый и правый фланги: "Враг также избегает лобовых атак, пытается обходить город стороной. Этот город для нас важен, там есть железная дорога, которую враг будет пытаться захватить".

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Сейчас он добавил, что силам обороны удалось отбросить российские силы у Песчаного, неподалеку от Покровска.

Что предшествовало: В ночь на 14 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив о том, что россияне оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино Донецкой области.

Напомним: