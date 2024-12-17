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Небензя: Росія готова йти на переговори з тими, хто готовий прийняти реальність

Іван Д'яконовВівторок, 17 грудня 2024, 04:25
Небензя: Росія готова йти на переговори з тими, хто готовий прийняти реальність
Василь Небензя. Фото: Getty Images

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя 16 грудня заявив, що Росія не приймає жодних сценаріїв заморожування війни, а мирні ініціативи Зеленського Москва вважає спробою виграти час для посилення боротьби з Росією.

Джерело: засідання Ради Безпеки ООН

Деталі: Виступаючи під час засідання Радбезу, Небензя заявив, що будь-які сценарії заморожування війни, про які йшлося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном, неприйнятні для Кремля.

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Крім того, Небензя заявив, що мирні ініціативи Зеленського – це "спроба купити час для посилення боротьби з Росією та отримання нової військової допомоги". За його словами, Росія готова до переговорів, але лише з тими, хто готовий "прийняти реальність і закінчити війну".

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський назвав продуктивною зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і Трампом і заявив, що всі вони хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо.
  • 8 грудня Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля.
  • 12 грудня Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтервʼю, що Україна ще не готова до переговорного процесу з Росією через брак зброї, запрошення до членства в НАТО та чітких безпекових гарантій.
  • 16 грудня номінований Дональдом Трампом на посаду радника президента з національної безпеки Майк Волц, заявив, що команда Трампа вивчає можливі шляхи для завершення війни Росії проти України таким чином, щоб вона не відновилася у майбутньому.

переговориООНРосія
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