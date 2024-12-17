Небензя: Росія готова йти на переговори з тими, хто готовий прийняти реальність

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя 16 грудня заявив, що Росія не приймає жодних сценаріїв заморожування війни, а мирні ініціативи Зеленського Москва вважає спробою виграти час для посилення боротьби з Росією.

Джерело: засідання Ради Безпеки ООН

Деталі: Виступаючи під час засідання Радбезу, Небензя заявив, що будь-які сценарії заморожування війни, про які йшлося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном, неприйнятні для Кремля.

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Крім того, Небензя заявив, що мирні ініціативи Зеленського – це "спроба купити час для посилення боротьби з Росією та отримання нової військової допомоги". За його словами, Росія готова до переговорів, але лише з тими, хто готовий "прийняти реальність і закінчити війну".

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