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Небензя: Россия готова идти на переговоры с теми, кто готов принять реальность

Иван ДьяконовВторник, 17 декабря 2024, 04:25
Небензя: Россия готова идти на переговоры с теми, кто готов принять реальность
Василий Небензя. Фото: Getty Images

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 16 декабря заявил, что Россия не принимает никаких сценариев замораживания войны, а мирные инициативы Зеленского Москва считает попыткой выиграть время для усиления борьбы с Россией.

Источник: заседание Совета Безопасности ООН

Детали: Выступая во время заседания Совбеза, Небензя заявил, что любые сценарии замораживания войны, о которых шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, неприемлемы для Кремля.

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Кроме того, Небензя заявил, что мирные инициативы Зеленского – это "попытка купить время для усиления борьбы с Россией и получения новой военной помощи". По его словам, Россия готова к переговорам, но только с теми, кто готов "принять реальность и закончить войну".

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал продуктивной встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Трампом и заявил, что все они хотят завершить войну в Украине как можно быстрее и справедливо.
  • 8 декабря Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие.
  • 12 декабря Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал в интервью, что Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией из-за отсутствия оружия, приглашения к членству в НАТО и четких гарантий безопасности.
  • 16 декабря номинированный Дональдом Трампом на должность советника президента по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда Трампа изучает возможные пути для завершения войны России против Украины таким образом, чтобы она не возобновилась в будущем.

переговорыООНРосcия
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