Небензя: Россия готова идти на переговоры с теми, кто готов принять реальность

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 16 декабря заявил, что Россия не принимает никаких сценариев замораживания войны, а мирные инициативы Зеленского Москва считает попыткой выиграть время для усиления борьбы с Россией.

Источник: заседание Совета Безопасности ООН

Детали: Выступая во время заседания Совбеза, Небензя заявил, что любые сценарии замораживания войны, о которых шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, неприемлемы для Кремля.

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Кроме того, Небензя заявил, что мирные инициативы Зеленского – это "попытка купить время для усиления борьбы с Россией и получения новой военной помощи". По его словам, Россия готова к переговорам, но только с теми, кто готов "принять реальность и закончить войну".

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