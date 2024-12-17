Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Сирії виявили масове поховання з понад 100 тисячами жертв режиму Асада

Анастасія ПроцВівторок, 17 грудня 2024, 14:49
У Сирії виявили масове поховання з понад 100 тисячами жертв режиму Асада
Ілюстративне фото: Getty Images

Неподалік сирійської столиці Дамаска правозахисники знайшли масове поховання, яке містить тіла щонайменше 100 тисяч людей, загиблих під час правління колишнього президента Башара Асада. 

Джерело: голова сирійської правозахисної організації Муаз Мустафа в інтерв’ю Reuters

Деталі: За словами Мустафи, місце поховання в Аль-Кутаїфі, що за 40 км від Дамаска, є одним із п’яти масових могил, які йому вдалося ідентифікувати за роки досліджень. Він підкреслив, що "100 тисяч – це найбільш консервативна оцінка", і впевнений, що кількість загиблих може бути значно вищою.

Реклама:

Активіст стверджує, що серед жертв є не лише сирійці, але й іноземні громадяни, зокрема громадяни США та Великої Британії.

Reuters не вдалося підтвердити його слова. Втім, за оцінками експертів, з 2011 року влада Сирії вбила сотні тисяч своїх громадян, які виступали проти політики Асада. 

Муаз Мустафа розповів, що тіла вбитих доставляли з військових шпиталів, де вони опинялися після тортур, до місць масових поховань за наказом сирійських спецслужб. Зазначається, що у транспортуванні тіл також брали участь працівники муніципальної служби поховань.

РЕКЛАМА:

"Ми говорили з тими, хто працював на цих місцях, зокрема з водіями бульдозерів, яких змушували рити могили і навіть ущільнювати тіла, щоб вони помістилися в ґрунт", – додав Мустафа.

Представники уряду Сирії поки не надали коментарів щодо цієї інформації.

Мустафа закликав до збереження місць поховань як доказової бази для майбутніх розслідувань воєнних злочинів.

Передісторія: 

  • Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни. 
  • Голова Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив про плани сформувати цивільний уряд після повалення режиму президента Башара Асада.
  • Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир.
  • Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
  • 16 грудня The Wall Street Journal зазначила, що після падіння режиму президента Сирії Башара Асада розпочалося "полювання" за статками його родини, які ті накопичували протягом півстоліття авторитарного правління. За оцінками, їхні активи можуть сягати 12 мільярдів доларів, накопичених за півстоліття диктаторського правління.
  • Financial Times повідомило, що після переговорів із новим керівництвом Сирії, Росія вивезла із регіону Дамаска щонайменше 400 солдатів. Представник "Хайат Тахрір аш-Шам" розповів, що ведуться переговори про евакуацію більшої кількості солдатів по всій Сирії
  • 16 грудня сирійський диктатор Башар Асад вперше виступив із заявою, в якій стверджує, що покинув країну ввечері 8 грудня й що його від'їзд до РФ був незапланованим.

Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW

США в понеділок оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,25 млрд – AP

Фіцо накинувся на Зеленського і погрожує відповіддю на зупинку транзиту газу

NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю

Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів

Усі новини...
Сирія
Жодного разу я не думав про відставку: Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії
Асад за кілька років до втечі вивіз у Росію сотні мільйони доларів і євро готівкою - FT
Росія вивезла сотні військових з Дамаска – FT
Останні новини
08:10
За добу Збройні сили України знешкодили 1 690 окупантів – Генштаб
07:56
біатлонРіздвяна гонка 2024: чергова спроба Джими та Підручного підкорити Гельзенкірхен
07:47
Трамп заявив, що лише він може домовитися з TikTok, і закликав суд відкласти його заборону
06:42
Росіяни збили пасажирський літак, а потім випустили святкове відео, де ППО збиває Санту
05:46
Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW
04:49
автоспортБондарев: Багато людей вважають, що академія Williams – це якийсь навчальний заклад, але це не так
04:44
Росіяни на окупованих територіях створюють у школах класи для збирання дронів – ЦНС
03:50
У РФ заявили про поранених і руйнування внаслідок атаки українських дронів по Бєлгородщині
02:59
На території України перебувають близько 600 тисяч російських солдатів – ГУР
01:58
БоксАтлас: Я раджу Усику завершити кар'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: