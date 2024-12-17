У Сирії виявили масове поховання з понад 100 тисячами жертв режиму Асада

Неподалік сирійської столиці Дамаска правозахисники знайшли масове поховання, яке містить тіла щонайменше 100 тисяч людей, загиблих під час правління колишнього президента Башара Асада.

Джерело: голова сирійської правозахисної організації Муаз Мустафа в інтерв’ю Reuters

Деталі: За словами Мустафи, місце поховання в Аль-Кутаїфі, що за 40 км від Дамаска, є одним із п’яти масових могил, які йому вдалося ідентифікувати за роки досліджень. Він підкреслив, що "100 тисяч – це найбільш консервативна оцінка", і впевнений, що кількість загиблих може бути значно вищою.

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Активіст стверджує, що серед жертв є не лише сирійці, але й іноземні громадяни, зокрема громадяни США та Великої Британії.

Reuters не вдалося підтвердити його слова. Втім, за оцінками експертів, з 2011 року влада Сирії вбила сотні тисяч своїх громадян, які виступали проти політики Асада.

Муаз Мустафа розповів, що тіла вбитих доставляли з військових шпиталів, де вони опинялися після тортур, до місць масових поховань за наказом сирійських спецслужб. Зазначається, що у транспортуванні тіл також брали участь працівники муніципальної служби поховань.

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"Ми говорили з тими, хто працював на цих місцях, зокрема з водіями бульдозерів, яких змушували рити могили і навіть ущільнювати тіла, щоб вони помістилися в ґрунт", – додав Мустафа.

Представники уряду Сирії поки не надали коментарів щодо цієї інформації.

Мустафа закликав до збереження місць поховань як доказової бази для майбутніх розслідувань воєнних злочинів.

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