У Сирії виявили масове поховання з понад 100 тисячами жертв режиму Асада
Неподалік сирійської столиці Дамаска правозахисники знайшли масове поховання, яке містить тіла щонайменше 100 тисяч людей, загиблих під час правління колишнього президента Башара Асада.
Джерело: голова сирійської правозахисної організації Муаз Мустафа в інтерв’ю Reuters
Деталі: За словами Мустафи, місце поховання в Аль-Кутаїфі, що за 40 км від Дамаска, є одним із п’яти масових могил, які йому вдалося ідентифікувати за роки досліджень. Він підкреслив, що "100 тисяч – це найбільш консервативна оцінка", і впевнений, що кількість загиблих може бути значно вищою.
Активіст стверджує, що серед жертв є не лише сирійці, але й іноземні громадяни, зокрема громадяни США та Великої Британії.
Reuters не вдалося підтвердити його слова. Втім, за оцінками експертів, з 2011 року влада Сирії вбила сотні тисяч своїх громадян, які виступали проти політики Асада.
Муаз Мустафа розповів, що тіла вбитих доставляли з військових шпиталів, де вони опинялися після тортур, до місць масових поховань за наказом сирійських спецслужб. Зазначається, що у транспортуванні тіл також брали участь працівники муніципальної служби поховань.
"Ми говорили з тими, хто працював на цих місцях, зокрема з водіями бульдозерів, яких змушували рити могили і навіть ущільнювати тіла, щоб вони помістилися в ґрунт", – додав Мустафа.
Представники уряду Сирії поки не надали коментарів щодо цієї інформації.
Мустафа закликав до збереження місць поховань як доказової бази для майбутніх розслідувань воєнних злочинів.
Передісторія:
- Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни.
- Голова Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив про плани сформувати цивільний уряд після повалення режиму президента Башара Асада.
- Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир.
- Російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
- 16 грудня The Wall Street Journal зазначила, що після падіння режиму президента Сирії Башара Асада розпочалося "полювання" за статками його родини, які ті накопичували протягом півстоліття авторитарного правління. За оцінками, їхні активи можуть сягати 12 мільярдів доларів, накопичених за півстоліття диктаторського правління.
- Financial Times повідомило, що після переговорів із новим керівництвом Сирії, Росія вивезла із регіону Дамаска щонайменше 400 солдатів. Представник "Хайат Тахрір аш-Шам" розповів, що ведуться переговори про евакуацію більшої кількості солдатів по всій Сирії
- 16 грудня сирійський диктатор Башар Асад вперше виступив із заявою, в якій стверджує, що покинув країну ввечері 8 грудня й що його від'їзд до РФ був незапланованим.