В Сирии обнаружили массовое захоронение с более 100 тысячами жертв режима Асада
Неподалеку сирийской столицы Дамаска правозащитники нашли массовое захоронение, которое содержит тела по меньшей мере 100 тысяч человек, погибших во время правления бывшего президента Башара Асада.
Источник: глава сирийской правозащитной организации Муаз Мустафа в интервью Reuters
Детали: По словам Мустафы, место захоронения в Аль-Кутаифе, что в 40 км от Дамаска, является одним из пяти массовых могил, которые ему удалось идентифицировать за годы исследований. Он подчеркнул, что "100 тысяч - это наиболее консервативная оценка", и уверен, что количество погибших может быть значительно выше.
Активист утверждает, что среди жертв есть не только сирийцы, но и иностранные граждане, в частности граждане США и Великобритании.
Reuters не удалось подтвердить его слова. Однако, по оценкам экспертов, с 2011 года власти Сирии убили сотни тысяч своих граждан, выступавших против политики Асада.
Муаз Мустафа рассказал, что тела убитых доставляли из военных госпиталей, где они оказывались после пыток, к местам массовых захоронений по приказу сирийских спецслужб. Отмечается, что в транспортировке тел также участвовали работники муниципальной службы захоронений.
"Мы говорили с теми, кто работал на этих местах, в частности с водителями бульдозеров, которых заставляли рыть могилы и даже уплотнять тела, чтобы они поместились в почву", – добавил Мустафа.
Представители правительства Сирии пока не предоставили комментариев по этой информации.
Мустафа призвал к сохранению мест захоронений как доказательной базы для будущих расследований военных преступлений.
Предыстория:
- Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
- Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада.
- Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
- Российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
- 16 декабря The Wall Street Journal отметила, что после падения режима президента Сирии Башара Асада началась "охота" за состоянием его семьи, которые те накапливали в течение полувека авторитарного правления. По оценкам, их активы могут достигать 12 миллиардов долларов, накопленных за полвека диктаторского правления.
- Financial Times сообщило, что после переговоров с новым руководством Сирии, Россия вывезла из региона Дамаска по меньшей мере 400 солдат. Представитель "Хайат Тахрир аш-Шам" рассказал, что ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей Сирии.
- 16 декабря сирийский диктатор Башар Асад впервые выступил с заявлением, в котором утверждает, что покинул страну вечером 8 декабря и что его отъезд в РФ был незапланированным.