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В Сирии обнаружили массовое захоронение с более 100 тысячами жертв режима Асада

Анастасия ПроцВторник, 17 декабря 2024, 14:49
В Сирии обнаружили массовое захоронение с более 100 тысячами жертв режима Асада
Иллюстративное фото: Getty Images

Неподалеку сирийской столицы Дамаска правозащитники нашли массовое захоронение, которое содержит тела по меньшей мере 100 тысяч человек, погибших во время правления бывшего президента Башара Асада.

Источник: глава сирийской правозащитной организации Муаз Мустафа в интервью Reuters

Детали: По словам Мустафы, место захоронения в Аль-Кутаифе, что в 40 км от Дамаска, является одним из пяти массовых могил, которые ему удалось идентифицировать за годы исследований. Он подчеркнул, что "100 тысяч - это наиболее консервативная оценка", и уверен, что количество погибших может быть значительно выше.

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Активист утверждает, что среди жертв есть не только сирийцы, но и иностранные граждане, в частности граждане США и Великобритании.

Reuters не удалось подтвердить его слова. Однако, по оценкам экспертов, с 2011 года власти Сирии убили сотни тысяч своих граждан, выступавших против политики Асада.

Муаз Мустафа рассказал, что тела убитых доставляли из военных госпиталей, где они оказывались после пыток, к местам массовых захоронений по приказу сирийских спецслужб. Отмечается, что в транспортировке тел также участвовали работники муниципальной службы захоронений.

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"Мы говорили с теми, кто работал на этих местах, в частности с водителями бульдозеров, которых заставляли рыть могилы и даже уплотнять тела, чтобы они поместились в почву", – добавил Мустафа.

Представители правительства Сирии пока не предоставили комментариев по этой информации.

Мустафа призвал к сохранению мест захоронений как доказательной базы для будущих расследований военных преступлений.

Предыстория:

  • Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 53 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны. 
  • Председатель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Хади Аль-Бахра заявил о планах сформировать гражданское правительство после свержения режима президента Башара Асада.
  • Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир.
  • Российские государственные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
  • 16 декабря The Wall Street Journal отметила, что после падения режима президента Сирии Башара Асада началась "охота" за состоянием его семьи, которые те накапливали в течение полувека авторитарного правления. По оценкам, их активы могут достигать 12 миллиардов долларов, накопленных за полвека диктаторского правления.
  • Financial Times сообщило, что после переговоров с новым руководством Сирии, Россия вывезла из региона Дамаска по меньшей мере 400 солдат. Представитель "Хайат Тахрир аш-Шам" рассказал, что ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей Сирии.
  • 16 декабря сирийский диктатор Башар Асад впервые выступил с заявлением, в котором утверждает, что покинул страну вечером 8 декабря и что его отъезд в РФ был незапланированным.

Сирия
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