В Сирии обнаружили массовое захоронение с более 100 тысячами жертв режима Асада

Неподалеку сирийской столицы Дамаска правозащитники нашли массовое захоронение, которое содержит тела по меньшей мере 100 тысяч человек, погибших во время правления бывшего президента Башара Асада.

Источник: глава сирийской правозащитной организации Муаз Мустафа в интервью Reuters

Детали: По словам Мустафы, место захоронения в Аль-Кутаифе, что в 40 км от Дамаска, является одним из пяти массовых могил, которые ему удалось идентифицировать за годы исследований. Он подчеркнул, что "100 тысяч - это наиболее консервативная оценка", и уверен, что количество погибших может быть значительно выше.

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Активист утверждает, что среди жертв есть не только сирийцы, но и иностранные граждане, в частности граждане США и Великобритании.

Reuters не удалось подтвердить его слова. Однако, по оценкам экспертов, с 2011 года власти Сирии убили сотни тысяч своих граждан, выступавших против политики Асада.

Муаз Мустафа рассказал, что тела убитых доставляли из военных госпиталей, где они оказывались после пыток, к местам массовых захоронений по приказу сирийских спецслужб. Отмечается, что в транспортировке тел также участвовали работники муниципальной службы захоронений.

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"Мы говорили с теми, кто работал на этих местах, в частности с водителями бульдозеров, которых заставляли рыть могилы и даже уплотнять тела, чтобы они поместились в почву", – добавил Мустафа.

Представители правительства Сирии пока не предоставили комментариев по этой информации.

Мустафа призвал к сохранению мест захоронений как доказательной базы для будущих расследований военных преступлений.

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