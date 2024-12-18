Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоСереда, 18 грудня 2024, 14:24
Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував
ФОТО З ТГ НАРДЕПА ЖЕЛЕЗНЯКА

У Верховній Раді забракло голосів для відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Джерело: депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, співрозмовники УП серед присутніх на засіданні парламенту

Пряма мова Железняка: "Рада навіть не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин".

Реклама:

Деталі: "За" відкликання Бойка проголосували 217 депутатів із 226 необхідних:

"Слуга народу" – 166;

"Європейська солідарність" – 17;

РЕКЛАМА:

"Голос" – 12;

"Батьківщина" – 7;

"За майбутнє" – 4;

"Довіра" – 4;

"Платформа за життя та мир" – 0;

"Відновлення України" – 0;

Позафракційні – 7.

 
фото з ТГ Железняка
 
фото з ТГ Железняка

За словами співрозмовника УП серед присутніх на засіданні, під час розгляду цього питання деякі депутати зі "Слуги народу" вийшли із сесійної зали.

Напередодні народні депутати викликали у Верховну Раду для доповіді т.в.о. генерального прокурора Олексія Хоменка та очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Хоменко і Малюк прийшли у парламент, але не виступали із трибуни. Вони взяли участь у закритому засіданні з керівниками фракцій і груп.

Передісторія:

  • Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, колишній міністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко 15 грудня опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав Бойку, хто насправді відповідальний за насильство в Україні - очільник держави-агресора Володимир Путін та його режим.
  • 17 грудня Бойко прийшов на допит у Службу безпеки України.
  • Після виклику на допит до СБУ він опублікував відеозвернення, в якому перепросив перед українцями за свій попередній ролик із проросійськими наративами, а також назвав лідера РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.

БойкоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW

США в понеділок оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,25 млрд – AP

Фіцо накинувся на Зеленського і погрожує відповіддю на зупинку транзиту газу

NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю

Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів

Усі новини...
Бойко
Бойко після допиту в СБУ вибачився перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем
В "Слузі народу" вважають, що діям Бойка мають дати оцінку правоохоронці
Рада викликала Малюка і в.о. генпрокурора для доповіді щодо висловлювань Бойка
Останні новини
08:10
За добу Збройні сили України знешкодили 1 690 окупантів – Генштаб
07:56
біатлонРіздвяна гонка 2024: чергова спроба Джими та Підручного підкорити Гельзенкірхен
07:47
Трамп заявив, що лише він може домовитися з TikTok, і закликав суд відкласти його заборону
06:42
Росіяни збили пасажирський літак, а потім випустили святкове відео, де ППО збиває Санту
05:46
Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW
04:49
автоспортБондарев: Багато людей вважають, що академія Williams – це якийсь навчальний заклад, але це не так
04:44
Росіяни на окупованих територіях створюють у школах класи для збирання дронів – ЦНС
03:50
У РФ заявили про поранених і руйнування внаслідок атаки українських дронів по Бєлгородщині
02:59
На території України перебувають близько 600 тисяч російських солдатів – ГУР
01:58
БоксАтлас: Я раджу Усику завершити кар'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: