Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував

У Верховній Раді забракло голосів для відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Джерело: депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, співрозмовники УП серед присутніх на засіданні парламенту

Пряма мова Железняка: "Рада навіть не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин".

Реклама:

Деталі: "За" відкликання Бойка проголосували 217 депутатів із 226 необхідних:

"Слуга народу" – 166;

"Європейська солідарність" – 17;

РЕКЛАМА:

"Голос" – 12;

"Батьківщина" – 7;

"За майбутнє" – 4;

"Довіра" – 4;

"Платформа за життя та мир" – 0;

"Відновлення України" – 0;

Позафракційні – 7.

фото з ТГ Железняка

фото з ТГ Железняка

За словами співрозмовника УП серед присутніх на засіданні, під час розгляду цього питання деякі депутати зі "Слуги народу" вийшли із сесійної зали.

Напередодні народні депутати викликали у Верховну Раду для доповіді т.в.о. генерального прокурора Олексія Хоменка та очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Хоменко і Малюк прийшли у парламент, але не виступали із трибуни. Вони взяли участь у закритому засіданні з керівниками фракцій і груп.

Передісторія: