Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував
У Верховній Раді забракло голосів для відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Джерело: депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, співрозмовники УП серед присутніх на засіданні парламенту
Пряма мова Железняка: "Рада навіть не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин".
Деталі: "За" відкликання Бойка проголосували 217 депутатів із 226 необхідних:
"Слуга народу" – 166;
"Європейська солідарність" – 17;
"Голос" – 12;
"Батьківщина" – 7;
"За майбутнє" – 4;
"Довіра" – 4;
"Платформа за життя та мир" – 0;
"Відновлення України" – 0;
Позафракційні – 7.
За словами співрозмовника УП серед присутніх на засіданні, під час розгляду цього питання деякі депутати зі "Слуги народу" вийшли із сесійної зали.
Напередодні народні депутати викликали у Верховну Раду для доповіді т.в.о. генерального прокурора Олексія Хоменка та очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Хоменко і Малюк прийшли у парламент, але не виступали із трибуни. Вони взяли участь у закритому засіданні з керівниками фракцій і груп.
Передісторія:
- Голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" у парламенті, створеної з колишніх членів ОПЗЖ, колишній міністр та віцепрем'єр за президентства Віктора Януковича Юрій Бойко 15 грудня опублікував заяву з проросійськими тезами про нібито "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав Бойку, хто насправді відповідальний за насильство в Україні - очільник держави-агресора Володимир Путін та його режим.
- 17 грудня Бойко прийшов на допит у Службу безпеки України.
- Після виклику на допит до СБУ він опублікував відеозвернення, в якому перепросив перед українцями за свій попередній ролик із проросійськими наративами, а також назвав лідера РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.