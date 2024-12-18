Рада провалила отзыв Бойко из комитета по вопросам прав человека: кто не голосовал
В Верховной Раде не хватило голосов для отзыва главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Источник: депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, собеседники УП среди присутствующих на заседании парламента
Прямая речь Железняка: "Рада даже не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений".
Детали: "За" отзыв Бойко проголосовали 217 депутатов из 226 необходимых:
"Слуга народа" - 166;
"Европейская солидарность" - 17;
"Голос" - 12;
"Батькивщина" - 7;
"За майбутнє" - 4;
"Довіра" - 4;
"Платформа за жизнь и мир" - 0;
"Видновлення Украины" - 0;
Внефракционные - 7.
По словам собеседника УП среди присутствующих на заседании, во время рассмотрения этого вопроса некоторые депутаты из "Слуги народа" вышли из сессионного зала.
Накануне народные депутаты вызвали в Верховную Раду для доклада и.о. генерального прокурора Алексея Хоменко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Хоменко и Малюк пришли в парламент, но не выступали с трибуны. Они приняли участие в закрытом заседании с руководителями фракций и групп.
Предыстория:
- Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко 15 декабря опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине - глава государства-агрессора Владимир Путин и его режим.
- 17 декабря Бойко пришел на допрос в Службу безопасности Украины.
- После вызова на допрос в СБУ он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал лидера РФ Владимира Путина военным преступником.