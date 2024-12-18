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Рада провалила отзыв Бойко из комитета по вопросам прав человека: кто не голосовал

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоСреда, 18 декабря 2024, 14:24
Рада провалила отзыв Бойко из комитета по вопросам прав человека: кто не голосовал
ФОТО ИЗ ТГ НАРДЕПА ЖЕЛЕЗНЯКА

В Верховной Раде не хватило голосов для отзыва главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Источник: депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, собеседники УП среди присутствующих на заседании парламента

Прямая речь Железняка: "Рада даже не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений".

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Детали: "За" отзыв Бойко проголосовали 217 депутатов из 226 необходимых:

"Слуга народа" - 166;

"Европейская солидарность" - 17;

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"Голос" - 12;

"Батькивщина" - 7;

"За майбутнє" - 4;

"Довіра" - 4;

"Платформа за жизнь и мир" - 0;

"Видновлення Украины" - 0;

Внефракционные - 7.

 
фото из ТГ Железняка
 
фото из ТГ Железняка

По словам собеседника УП среди присутствующих на заседании, во время рассмотрения этого вопроса некоторые депутаты из "Слуги народа" вышли из сессионного зала.

Накануне народные депутаты вызвали в Верховную Раду для доклада и.о. генерального прокурора Алексея Хоменко и главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Хоменко и Малюк пришли в парламент, но не выступали с трибуны. Они приняли участие в закрытом заседании с руководителями фракций и групп.

Предыстория:

  • Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко 15 декабря опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.
  • Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине - глава государства-агрессора Владимир Путин и его режим.
  • 17 декабря Бойко пришел на допрос в Службу безопасности Украины.
  • После вызова на допрос в СБУ он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал лидера РФ Владимира Путина военным преступником.

БойкоВерховная Рада
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