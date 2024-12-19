Рада у четвер вдруге спробує відкликати Бойка з комітету з питань прав людини

У четвер, 19 грудня Верховна Рада знову розгляну постанову про відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні Верховна Рада повторно розгляне постанову про виключення Бойка з комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ".

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Деталі: За її словами, у середу СН дала найвищий відсоток позитивного голосування за це рішення. "І якби інші фракції та групи голосували так само, рішення було б ухвалене", - зазначила речниця.

У "Слузі народу" закликали фракції підтримати рішення про відкликання Бойка з посади члена комітету.

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