Рада в четверг во второй раз попытается отозвать Бойко из комитета по вопросам прав человека

В четверг, 19 декабря Верховная Рада снова рассмотрит постановление об отзыве председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Сегодня Верховная Рада повторно рассмотрит постановление об исключении Бойко из комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ".

Реклама:

Детали: По ее словам, в среду СН дала самый высокий процент положительного голосования за это решение. "И если бы другие фракции и группы голосовали так же, решение было бы принято", - отметила пресс-секретарь.

В "Слуге народа" призвали фракции поддержать решение об отзыве Бойко с должности члена комитета.

Предыстория:

РЕКЛАМА: