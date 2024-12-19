Рада в четверг во второй раз попытается отозвать Бойко из комитета по вопросам прав человека
В четверг, 19 декабря Верховная Рада снова рассмотрит постановление об отзыве председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram
Прямая речь: "Сегодня Верховная Рада повторно рассмотрит постановление об исключении Бойко из комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ".
Детали: По ее словам, в среду СН дала самый высокий процент положительного голосования за это решение. "И если бы другие фракции и группы голосовали так же, решение было бы принято", - отметила пресс-секретарь.
В "Слуге народа" призвали фракции поддержать решение об отзыве Бойко с должности члена комитета.
Предыстория:
- Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко 15 декабря опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине - глава государства-агрессора Владимир Путин и его режим.
- 17 декабря Бойко пришел на допрос в Службу безопасности Украины.
- После вызова на допрос в СБУ он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал лидера РФ Владимира Путина военным преступником.
- В среду, 18 декабря, в Верховной Раде не хватило голосов для отзыва Бойко с должности члена комитета.