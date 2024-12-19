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Рада в четверг во второй раз попытается отозвать Бойко из комитета по вопросам прав человека

Станислав ПогориловЧетверг, 19 декабря 2024, 10:52
Рада в четверг во второй раз попытается отозвать Бойко из комитета по вопросам прав человека
Юрий Бойко, скриншот видео из TikTok

В четверг, 19 декабря Верховная Рада снова рассмотрит постановление об отзыве председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Сегодня Верховная Рада повторно рассмотрит постановление об исключении Бойко из комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ".

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Детали: По ее словам, в среду СН дала самый высокий процент положительного голосования за это решение. "И если бы другие фракции и группы голосовали так же, решение было бы принято", - отметила пресс-секретарь.

В "Слуге народа" призвали фракции поддержать решение об отзыве Бойко с должности члена комитета.

Предыстория:

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  • Глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко 15 декабря опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.
  • Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине - глава государства-агрессора Владимир Путин и его режим.
  • 17 декабря Бойко пришел на допрос в Службу безопасности Украины.
  • После вызова на допрос в СБУ он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед украинцами за свой предыдущий ролик с пророссийскими нарративами, а также назвал лидера РФ Владимира Путина военным преступником.
  • В среду, 18 декабря, в Верховной Раде не хватило голосов для отзыва Бойко с должности члена комитета. 

БойкоВерховная Рада
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