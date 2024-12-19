Путін заявив, що готовий до зустрічі з Трампом у "будь-який час"
Четвер, 19 грудня 2024, 12:54
Глава РФ Володимир Путін заявив, що готовий до розмови або зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом "у будь-який час".
Джерело: глава Кремля під час пресконференції 19 грудня
Пряма мова Путіна: "Що я можу запропонувати новообраному президенту Трампу, коли ми з ним зустрінемося? Ну, по-перше, я не знаю, коли ми з ним зустрінемося, тому що він про це нічого не говорить. Я з ним взагалі не розмовляв понад 4 роки. І... я готовий до цього, звісно, у будь-який час. І готовий буду і до зустрічі, якщо він захоче цього".
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Деталі: Він також висловив упевненість, що їм "буде, про що поговорити", якщо така зустріч відбудеться.
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Передісторія:
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