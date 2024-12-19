Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом в "любое время"
Четверг, 19 декабря 2024, 12:54
Глава РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору или встрече с избранным президентом США Дональдом трампом "в любое время".
Источник: глава Кремля во время пресс-конференции 19 декабря
Прямая речь Путина: "Что я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более 4 лет. И… я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду и ко встрече, если он захочет этого".
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Детали: Он также выразил уверенность, что им "будет, о чем поговорить", если такая встреча состоится.
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Предыстория:
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