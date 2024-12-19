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Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом в "любое время"

Ирина БалачукЧетверг, 19 декабря 2024, 12:54
Путин заявил, что готов ко встрече с Трампом в любое время
Глава РФ Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Глава РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору или встрече с избранным президентом США Дональдом трампом "в любое время".

Источник: глава Кремля во время пресс-конференции 19 декабря

Прямая речь Путина: "Что я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более 4 лет. И… я готов к этому, конечно, в любое время. И готов буду и ко встрече, если он захочет этого".

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Детали: Он также выразил уверенность, что им "будет, о чем поговорить", если такая встреча состоится.  

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Предыстория:

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  • 18 декабря избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил убеждение, что Киев и Москва уже готовы к переговорам о мире.
  • Ранее избранный президент США Дональд Трамп заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну продолжит поддерживать Украину.
  • В Госдепе США заявили, что между администрацией Джо Байдена и новой командой избранного президента Дональда Трампа происходит коммуникация по вопросам внешней политики, в том числе в контексте войны России против Украины.
  • Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что западным столицам стоит прекратить предлагать президенту Владимиру Зеленскому мирные переговоры и вместо этого обеспечить, чтобы их обещания относительно гарантий безопасности Киеву не были "пустыми".

ПутинТрамп
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