Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку важливих кадрових рішень найближчим часом.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!".

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Деталі: Зеленський не уточнив, про які кадрові рішення йде мова.

Він також повідомив, що в суботу спілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем і з міністром енергетики Германом Галущенком, зокрема, заслухав деталі щодо імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину, що становить близько 19% у загальному обсязі.

Пряма мова: "Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою".

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Що передувало: 28 грудня Кабінет міністрів погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА і Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОДА.

Передісторія: