Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Катерина ТищенкоСубота, 28 грудня 2024, 18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Володимир Зеленський у зверненні 28 грудня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку важливих кадрових рішень найближчим часом.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!".

Реклама:

Деталі: Зеленський не уточнив, про які кадрові рішення йде мова.

Він також повідомив, що в суботу спілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем і з міністром енергетики Германом Галущенком, зокрема, заслухав деталі щодо імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину, що становить близько 19% у загальному обсязі.

Пряма мова: "Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою".

РЕКЛАМА:

Що передувало: 28 грудня Кабінет міністрів погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА і Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОДА.

Передісторія:

  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь. Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.
  • Зеленський у відповідь припустив, що "Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини".
  • МЗС України заявило, що своїми погрозами відключити Україні електроенергію Фіцо "фактично стає на один бік із російським диктатором" Володимиром Путіним.

ЗеленськийкадриСловаччинагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд

ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Зеленський прибув до Італії, щоб зустрітися з прем'єркою і президентом

відео, ОновленоУ Києві сталась аварія на тепломережі: автівки опинились у воді

Нардепці-слузі Кормишкіній оголосили ще одну підозру – у приховуванні доходів

відеоУ Білгороді-Дністровському біля держустанови пролунав вибух: на місці працюють СБУ і поліція

Усі новини...
На Київщині чоловік наїхав на працівника ТЦК, а той розбив скло авто – поліція
МЗС України: Своїми погрозами Фіцо стає на один бік із Путіним
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: 8 постраждалих, з них двоє дітей
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
Останні новини
01:06
Зеленський обговорив з прем’єркою Італії Мелоні посилення ППО та відбудову України
00:56
Усик назвав найкращого молодого боксера світу
00:29
Зеленський обговорить з прем’єром Великої Британії відправку миротворців в Україну
23:45
Росіяни атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині, є постраждалі
23:30
5 причин, чому ви постійно хворієте – пояснює сімейний лікар
23:28
Зеленський: На "Рамштайні" домовилися про додаткові пакети підтримки на $2 млрд
23:27
ЗМІ: Канада готує відповідь на тарифи, які анонсував Трамп
23:14
Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" уже погодили на лютий
22:56
Новини економіки 9 січня: відновлення реєстрів, видобування солі на Закарпатті
22:52
Історичний показник: Жіноча збірна України з пляжного футболу піднялась на другу сходинку світового рейтингу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: