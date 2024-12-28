Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку важливих кадрових рішень найближчим часом.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Ми готуємо кілька важливих кадрових рішень. Укази вже незабаром. Я хочу подякувати всім, хто допомагає!".
Деталі: Зеленський не уточнив, про які кадрові рішення йде мова.
Він також повідомив, що в суботу спілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем і з міністром енергетики Германом Галущенком, зокрема, заслухав деталі щодо імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину, що становить близько 19% у загальному обсязі.
Пряма мова: "Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою".
Що передувало: 28 грудня Кабінет міністрів погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА і Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОДА.
Передісторія:
- Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь. Серед таких заходів словацький прем'єр назвав, зокрема можливість припинити постачання електроенергії до України.
- Зеленський у відповідь припустив, що "Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини".
- МЗС України заявило, що своїми погрозами відключити Україні електроенергію Фіцо "фактично стає на один бік із російським диктатором" Володимиром Путіним.