Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке важных кадровых решений в ближайшее время.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже вскоре. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает!".

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Детали: Зеленский не уточнил, о каких кадровых решениях идет речь.

Он также сообщил, что в субботу общался с премьером Денисом Шмыгалем и с министром энергетики Германом Галущенко, в частности, заслушал детали по импорту электричества из Евросоюза в Украину через Словакию, что составляет около 19% в общем объеме.

Прямая речь: "Я поручил нашим чиновникам делать вместе с Еврокомиссией, вместе со всеми нашими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил. Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой".

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Что предшествовало: 28 декабря Кабинет министров согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности председателя Киевской ОГА и Филиппа Пронина с должности председателя Полтавской ОГА.

Предыстория: