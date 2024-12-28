Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке важных кадровых решений в ближайшее время.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже вскоре. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает!".
Детали: Зеленский не уточнил, о каких кадровых решениях идет речь.
Он также сообщил, что в субботу общался с премьером Денисом Шмыгалем и с министром энергетики Германом Галущенко, в частности, заслушал детали по импорту электричества из Евросоюза в Украину через Словакию, что составляет около 19% в общем объеме.
Прямая речь: "Я поручил нашим чиновникам делать вместе с Еврокомиссией, вместе со всеми нашими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил. Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой".
Что предшествовало: 28 декабря Кабинет министров согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности председателя Киевской ОГА и Филиппа Пронина с должности председателя Полтавской ОГА.
Предыстория:
- Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал украинскую власть за отказ продолжать транзит российского газа после 2024 года и пообещал рассмотреть ответные меры. Среди таких мер словацкий премьер назвал, в частности возможность прекратить поставки электроэнергии в Украину.
- Зеленский в ответ предположил, что "Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".
- МИД Украины заявил, что своими угрозами отключить Украине электроэнергию Фицо "фактически становится на одну сторону с российским диктатором" Владимиром Путиным.