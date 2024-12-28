Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Катерина ТищенкоСуббота, 28 декабря 2024, 18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Владимир Зеленский в обращении 28 декабря, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке важных кадровых решений в ближайшее время.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже вскоре. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает!".

Реклама:

Детали: Зеленский не уточнил, о каких кадровых решениях идет речь.

Он также сообщил, что в субботу общался с премьером Денисом Шмыгалем и с министром энергетики Германом Галущенко, в частности, заслушал детали по импорту электричества из Евросоюза в Украину через Словакию, что составляет около 19% в общем объеме.

Прямая речь: "Я поручил нашим чиновникам делать вместе с Еврокомиссией, вместе со всеми нашими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил. Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 28 декабря Кабинет министров согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности председателя Киевской ОГА и Филиппа Пронина с должности председателя Полтавской ОГА.

Предыстория:

  • Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал украинскую власть за отказ продолжать транзит российского газа после 2024 года и пообещал рассмотреть ответные меры. Среди таких мер словацкий премьер назвал, в частности возможность прекратить поставки электроэнергии в Украину.
  • Зеленский в ответ предположил, что "Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".
  • МИД Украины заявил, что своими угрозами отключить Украине электроэнергию Фицо "фактически становится на одну сторону с российским диктатором" Владимиром Путиным.

ЗеленскийкадрыСловакиягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Deepstate: Почти все Курахово оккупировано врагом

Алиев назвал Армению "фашистским государством" и угрозой для региона

В Варшаве арестовали водителя, сбившего насмерть 14-летнего украинца

Трамп не исключил применение военной силы для взятия под контроль Гренландии

Трамп: Я "могу понять чувства" России относительно возможного вступления Украины в НАТО

Все новости...
На Киевщине мужчина наехал на работника ТЦК, а тот разбил стекло авто – полиция
МИД Украины: Своими угрозами Фицо становится на одну сторону с Путиным
Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине: 8 пострадавших, из них двое детей
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
Последние новости
05:26
04:30
"Арсенал" с Зинченко уступил "Ньюкаслу" в полуфинале Кубка английской лиги
03:54
03:20
фото, видеоВ российском Энгельсе дроны атаковали нефтебазу, возник пожар
02:20
01:51
Богачук: Ломаченко уже надоел бокс
01:48
ЕСПЧ признал Грецию виновной в систематическом "выталкивании" мигрантов за границу
01:24
DeepState сообщил о продвижении врага на Донетчине, Харьковщине и в Курской области РФ
00:58
На Курщине Россия активизировала обстрелы города Суджа
00:36
На Киевщине работали силы ПВО по вражеским дронам
Все новости...
Реклама:
Реклама: