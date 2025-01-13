Ексзаступнику голови Вищого госпсуду Ємельянову дозволили вийти під заставу
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала новий запобіжний захід підозрюваному в участі у злочинній організації ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову у вигляді арешту з можливістю внести 80 млн грн застави.
Джерело: АП ВАКС у Telegram
Деталі: Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 3 грудня2024 року про обрання колишньому заступнику голови Вищого господарського суду запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.
За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді Печерського районного суду та постановила нову, якою встановила 80 млн грн застави, як альтернативи триманню під вартою.
Також у разі внесення застави на підозрюваного покладається низка процесуальних обов’язків.
Наголошується, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Що передувало: 2 грудня 2024 року Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова та повідомило йому про підозру в участі у злочинній організації та отриманні хабаря.
Звинувачення та підозру Ємельянов назвав "фейковими та замовними" і заявив, що планує відстоювати свою позицію в суді.
Передісторія:
- 3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку".
- Свого часу Ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".
- У жовтні 2018 року на той час народний депутат Сергій Лещенко повідомляв, що прокуратура Австрії підозрює скандального українського суддю Артура Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів.
- В цей же період Служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організації в ОРДЛО. Однак офіційної підозри судді тоді не оголосили. Згодом СБУ видалила своє повідомлення, а на запити УП правоохоронці не повідомляли жодних деталей.