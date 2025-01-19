Сеул охопили багатотисячні акції протесту, прихильники Юна штурмували суд

У неділю поліція затримала 45 осіб, які штурмували суд, протестуючи після продовження терміну утримання Юн Сок Йоля під вартою.

Джерело: Yonhap

Деталі: Західний окружний суд Сеула задовольнив клопотання на продовження терміну утримання під вартою президента, посилаючись на ризик знищення доказів, пов'язаних зі звинуваченнями у заколоті та зловживанні владою під час введення воєнного стану 3 грудня.

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У відповідь група протестувальників силою увірвалася до суду, розбиваючи вікна, жбурляючи стільці, сміття та інші предмети, а також розпилюючи вогнегасник у поліцейських, які стояли навколо будівлі.

Вони були частиною натовпу з 44 000 прихильників Юна, які зібралися біля суду в суботу, коли президент, якому було оголошено імпічмент, брав участь у слуханнях щодо продовження терміну його утримання під вартою.

Деякі протестувальники вступали у фізичні сутички з поліцейськими, намагаючись прорватися на територію суду, ігноруючи неодноразові попередження правоохоронців про те, що їхні дії можуть призвести до арештів або потенційно спровокувати тисняву в натовпі.

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Із суботи поліція затримала 86 протестувальників і створила спеціальну слідчу групу для розслідування інциденту та визначення подальших дій щодо причетних до нього осіб.

Правоохоронці заявили, що будуть "суворо" розбиратися з тими, хто порушив закон.

Що передувало: Південнокорейські слідчі в середу увійшли до президентської резиденції, аби затримати президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент.

Передісторія: