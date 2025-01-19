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Сеул охопили багатотисячні акції протесту, прихильники Юна штурмували суд

Ольга Глущенко Неділя, 19 січня 2025, 04:20
Сеул охопили багатотисячні акції протесту, прихильники Юна штурмували суд
фото: Yonhap

У неділю поліція затримала 45 осіб, які штурмували суд, протестуючи після продовження терміну утримання Юн Сок Йоля під вартою.

Джерело: Yonhap

Деталі: Західний окружний суд Сеула задовольнив клопотання на продовження терміну утримання під вартою президента, посилаючись на ризик знищення доказів, пов'язаних зі звинуваченнями у заколоті та зловживанні владою під час введення воєнного стану 3 грудня.

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У відповідь група протестувальників силою увірвалася до суду, розбиваючи вікна, жбурляючи стільці, сміття та інші предмети, а також розпилюючи вогнегасник у поліцейських, які стояли навколо будівлі.

Вони були частиною натовпу з 44 000 прихильників Юна, які зібралися біля суду в суботу, коли президент, якому було оголошено імпічмент, брав участь у слуханнях щодо продовження терміну його утримання під вартою.

Деякі протестувальники вступали у фізичні сутички з поліцейськими, намагаючись прорватися на територію суду, ігноруючи неодноразові попередження правоохоронців про те, що їхні дії можуть призвести до арештів або потенційно спровокувати тисняву в натовпі.

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Із суботи поліція затримала 86 протестувальників і створила спеціальну слідчу групу для розслідування інциденту та визначення подальших дій щодо причетних до нього осіб.

Правоохоронці заявили, що будуть "суворо" розбиратися з тими, хто порушив закон.

Що передувало: Південнокорейські слідчі в середу увійшли до президентської резиденції, аби затримати президента Юн Сок Йоля, якому оголосили імпічмент.

Передісторія:

  • Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
  • Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан. Після цього президент заявив, що воєнний стан у країні буде скасований
  • Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.
  • У зверненні 7 грудня президент Південної Кореї заявив, що "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.
  • За даними південнокорейського видання Yonhap, суд видав ордер на затримання Юн Сок Йоля – президента Південної Кореї, якому оголосили імпічмент.

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