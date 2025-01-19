Сеул охватили многотысячные акции протеста, сторонники Юна штурмовали суд
В воскресенье полиция задержала 45 человек, которые штурмовали суд, протестуя после продления срока содержания Юн Сок Йоля под стражей.
Источник: Yonhap
Детали: Западный окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство на продление срока содержания под стражей президента, ссылаясь на риск уничтожения доказательств, связанных с обвинениями в мятеже и злоупотреблении властью во время введения военного положения 3 декабря.
В ответ группа протестующих силой ворвалась в суд, разбивая окна, швыряя стулья, мусор и другие предметы, а также распыляя огнетушитель в полицейских, которые стояли вокруг здания.
Они были частью толпы из 44 000 сторонников Юна, которые собрались возле суда в субботу, когда президент, которому был объявлен импичмент, участвовал в слушаниях по продлению срока его содержания под стражей.
Некоторые протестующие вступали в физические столкновения с полицейскими, пытаясь прорваться на территорию суда, игнорируя неоднократные предупреждения правоохранителей о том, что их действия могут привести к арестам или потенциально спровоцировать давку в толпе.
С субботы полиция задержала 86 протестующих и создала специальную следственную группу для расследования инцидента и определения дальнейших действий в отношении причастных к нему лиц.
Правоохранители заявили, что будут "строго" разбираться с теми, кто нарушил закон.
Что предшествовало: Южнокорейские следователи в среду вошли в президентскую резиденцию, чтобы задержать президента Юн Сок Йоля, которому объявили импичмент.
Предыстория:
- 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
- Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение. После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено.
- Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.
- В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что он "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобного.
- По данным южнокорейского издания Yonhap, суд выдал ордер на задержание Юн Сок Ёля - президента Южной Кореи, которому объявили импичмент.