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Є чим стріляти й літати, немає кому воювати: 110 бригада розповіла про ситуацію навколо Великої Новосілки

Анастасія ПроцСереда, 22 січня 2025, 12:17
Є чим стріляти й літати, немає кому воювати: 110 бригада розповіла про ситуацію навколо Великої Новосілки
скрін з відео

У 110 окремій механізованій бригаді, коментуючи ситуацію поблизу Великої Новосілки на Донеччині, зазначили, що, попри наявність достатньої кількості артилерії та дронів, підрозділи стикаються з критичним дефіцитом особового складу в стрілецьких підрозділах.

Джерело: 110 ОМБр

Дослівно: "В порівнянні з Авдіївкою причини втрати території не тотожні. Якщо в Авдіївці не було снарядів і FPV тільки починали активно розвиватися, то тоді була піхота. Так, тоді люди витягували відсутність артилерії. Зараз же, є чим стріляти та літати, немає кому воювати. Тотальна відсутність особового складу в стрілецьких підрозділах".

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Деталі: За словами бійців, так виглядає типовий штурм противника: кілька груп з 4-6 осіб з різних напрямків регулярно атакують українські позиції. Найбільша активність спостерігається на світанку, коли видимість погіршується через туман або дощ, що ускладнює роботу аеророзвідки. Противник масово рухається посадками, ховаючись у рослинності від FPV дронів.

Дослівно: "Влучити артилерією в рухому ціль дуже важко, в таких випадках більш менш допомагають касетні снаряди. Дістати FPV в посадці важко, бо є радіогоризонт та гілки рослин не дають нормально влучити. При тому що тепер в групі часто зустрічаються окремі бійці з автоматичними дробовиками і в них вдається збивати наші дрони".

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Деталі: Бійці зазначають, що коли ворог наближається до населених пунктів, він ховається у будинках або, частіше, в підвалах. Аеророзвідка фіксує місце розташування, артилерія пристрілюється, але через низку проблем (людський фактор, зношені гармати, різноманіття боєприпасів) влучити по точним координатам важко.

"Тобто все летить кудись приблизно. Снарядів з десять пристрілки. FPV точні, але несуть невеликий заряд, скласти погріб або будинок вона не може. Коли вони розуміють, що ми пристрілялися, вони перебігають за сто метрів в інший будинок, і все починається знову. Так вони просуваються. Зупинити їх могла б піхота, а її немає.

Вибивати з будинків, зупиняти противника в таких боях мають саме стрілки та штурмовики. За добу силами бригади ми знищуємо більше ворогів, ніж маємо особового складу в деяких власних батальйонах", – пояснили в бригаді.

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Передісторія:

  • В ніч на 21 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в низці населених пунктів в Харківській та Донецькій області. Російські війська досягли певного успіху біля населених пунктів Велика Новосілка, Успенівка та Словʼянка.
  • Російські окупанти намагаються захопити Велику Новосілку, що на Донеччині, загарбники пробують перерізати дорогу із Зеленого Поля і захопити населений пункт без боїв у забудові.
  • Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ. 
  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
  • Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.
  • У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

Донецька областьвійна
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