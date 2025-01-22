Є чим стріляти й літати, немає кому воювати: 110 бригада розповіла про ситуацію навколо Великої Новосілки
У 110 окремій механізованій бригаді, коментуючи ситуацію поблизу Великої Новосілки на Донеччині, зазначили, що, попри наявність достатньої кількості артилерії та дронів, підрозділи стикаються з критичним дефіцитом особового складу в стрілецьких підрозділах.
Джерело: 110 ОМБр
Дослівно: "В порівнянні з Авдіївкою причини втрати території не тотожні. Якщо в Авдіївці не було снарядів і FPV тільки починали активно розвиватися, то тоді була піхота. Так, тоді люди витягували відсутність артилерії. Зараз же, є чим стріляти та літати, немає кому воювати. Тотальна відсутність особового складу в стрілецьких підрозділах".
Деталі: За словами бійців, так виглядає типовий штурм противника: кілька груп з 4-6 осіб з різних напрямків регулярно атакують українські позиції. Найбільша активність спостерігається на світанку, коли видимість погіршується через туман або дощ, що ускладнює роботу аеророзвідки. Противник масово рухається посадками, ховаючись у рослинності від FPV дронів.
Дослівно: "Влучити артилерією в рухому ціль дуже важко, в таких випадках більш менш допомагають касетні снаряди. Дістати FPV в посадці важко, бо є радіогоризонт та гілки рослин не дають нормально влучити. При тому що тепер в групі часто зустрічаються окремі бійці з автоматичними дробовиками і в них вдається збивати наші дрони".
Деталі: Бійці зазначають, що коли ворог наближається до населених пунктів, він ховається у будинках або, частіше, в підвалах. Аеророзвідка фіксує місце розташування, артилерія пристрілюється, але через низку проблем (людський фактор, зношені гармати, різноманіття боєприпасів) влучити по точним координатам важко.
"Тобто все летить кудись приблизно. Снарядів з десять пристрілки. FPV точні, але несуть невеликий заряд, скласти погріб або будинок вона не може. Коли вони розуміють, що ми пристрілялися, вони перебігають за сто метрів в інший будинок, і все починається знову. Так вони просуваються. Зупинити їх могла б піхота, а її немає.
Вибивати з будинків, зупиняти противника в таких боях мають саме стрілки та штурмовики. За добу силами бригади ми знищуємо більше ворогів, ніж маємо особового складу в деяких власних батальйонах", – пояснили в бригаді.
Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) January 22, 2025
Відео: 110 ОМБр pic.twitter.com/BuybI41NZR
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Передісторія:
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