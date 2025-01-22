Есть чем стрелять и летать, некому воевать: 110 бригада рассказала о ситуации вокруг Великой Новоселки

В 110 отдельной механизированной бригаде, комментируя ситуацию вблизи Великой Новоселки в Донецкой области, отметили, что, несмотря на наличие достаточного количества артиллерии и дронов, подразделения сталкиваются с критическим дефицитом личного состава в стрелковых подразделениях.

Источник: 110 ОМБр

Дословно: "По сравнению с Авдеевкой причины потери территории не тождественны. Если в Авдеевке не было снарядов и FPV только начинали активно развиваться, то тогда была пехота. Да, тогда люди вытягивали отсутствие артиллерии. Сейчас же, есть чем стрелять и летать, некому воевать. Тотальное отсутствие личного состава в стрелковых подразделениях".

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Детали: По словам бойцов, так выглядит типичный штурм противника: несколько групп из 4-6 человек с разных направлений регулярно атакуют украинские позиции. Наибольшая активность наблюдается на рассвете, когда видимость ухудшается из-за тумана или дождя, что затрудняет работу аэроразведки. Противник массово движется посадками, прячась в растительности от FPV дронов.

Дословно: "Попасть артиллерией в движущуюся цель очень трудно, в таких случаях более менее помогают кассетные снаряды. Достать FPV в посадке трудно, потому что есть радиогоризонт и ветви растений не дают нормально попасть. При том что теперь в группе часто встречаются отдельные бойцы с автоматическими дробовиками и в них удается сбивать наши дроны".

Детали: Бойцы отмечают, что когда враг приближается к населенным пунктам, он прячется в домах или, чаще, в подвалах. Аэроразведка фиксирует местоположение, артиллерия пристреливается, но из-за ряда проблем (человеческий фактор, изношенные пушки, многообразие боеприпасов) попасть по точным координатам трудно.

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"То есть все летит куда-то примерно. Снарядов с десять пристрелки. FPV точные, но несут небольшой заряд, сложить погреб или дом она не может. Когда они понимают, что мы пристрелялись, они перебегают за сто метров в другой дом, и все начинается снова. Так они продвигаются. Остановить их могла бы пехота, а ее нет.

Выбивать из домов, останавливать противника в таких боях должны именно стрелки и штурмовики. За сутки силами бригады мы уничтожаем больше врагов, чем имеем личного состава в некоторых собственных батальонах", – пояснили в бригаде.

Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині



Відео: 110 ОМБр pic.twitter.com/BuybI41NZR — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) January 22, 2025

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