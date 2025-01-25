Громадська антикорупційна рада закликає керівництво держави втрутитися в конфлікт Міноборони і АОЗ

Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликає РНБО і керівництво держави негайно втрутитись у ситуацію з конфліктом між МОУ і керівництвом Агенції оборонних закупівель.

Джерело: заява ГАР при Міноборони, опублікована в Facebook

Дослівно: "Оскільки, незважаючи на заяви окремих учасників конфлікту про його закінчення, конфлікт тільки набирає обертів, то на нас може очікувати класична українська історія із двома директорами, кожен з яких вважає себе єдиним, вибитими дверями, підробними печатками і так далі. Аби запобігти всьому цьому і не перекреслити остаточно всю міжнародну допомогу і репутацію країни як надійного партнера на світовій арені, Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликає РНБО і політичне керівництво держави негайно втрутитись у ситуацію!

Реклама:

Тим часом сама ГАР МО, як незалежна інституція, готова виступити площадкою для діалогу всіх сторін для якомога скорішого і законного вирішення конфлікту".

Деталі: У Громадській антикорупційній раді заявили, що скандал "або не має раціональних причин і пояснень, або ці причини жодного разу не були публічно прокомуніковані жодною із сторін". Там також вважають, що ситуація "могла бути виправлена у будь-який момент протягом останніх декількох місяців, і левова частина провини за те, що цього не сталося, лежить на Міністерстві оборони України".

У ГАР заявили, що ідея про фактичне об’єднання двох агенцій з різним функціоналом (ДП "Державний оператор тилу" і ДП "Агенція оборонних закупівель" – ред.) під одним керівником "є беззаперечно шкідливою для обох агенцій і для системи закупівель в цілому в поточному історичному моменті".

РЕКЛАМА:

У заяві йдеться, що до виключної компетенції Наглядової ради належить призначення на посаду та припинення повноважень керівника, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру винагороди керівника, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту. При цьому "залишається відкритим юридичне питання, чи таке продовження контракту не вступає в протиріччя із принципом відбору керівника на конкурсних засадах".

Водночас, у грудні 2024 року Міноборони внесло зміни до статутів двох своїх закупівельних агенцій: Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ), що порушують вищезазначені норми. Таким чином, Міністерство оборони, порушуючи вимоги закону "Про управління об'єктами державної власності" надало собі право призначати директорів агенцій в обхід наглядових рад "у випадку виявлення наявних або потенційних загроз національній безпеці України", зазначили в ГАР.

Як ідеться в заяві, де-юре у Наглядовій раді було 5 членів (3 незалежних + 2 від держави), де-факто один з незалежних членів, Патрік Аурой (Франція) відмовився підписувати контракт і самоусунувся від роботи в Наглядовій раді, а 20 січня надіслав лист про відкликання своєї кандидатури.

"Чи залишає це Наглядову раду правомочною, і рішення Наглядової ради про продовження контракту із чинним керівником залишається в силі? Якщо так, то рішення про призначення головою АОЗ голови ДОТ не має юридичної сили, принаймні до ухвалення Міністерством і погодженням Кабінетом міністрів рішення про позбавлення статусу члена Наглядової Ради Патріка Ауроя", - вважають в ГАР.

"Коректним рішенням у випадку незадоволення керівництвом конкретного підприємства і неможливості знайти консенсус з боку "акціонера" є зміна складу Наглядової ради, яка в свою чергу обере нового керівника. Форма ж ухваленого рішення викликає серйозні сумніви щодо її законності та критику зі сторони міжнародних партнерів", - йдеться в заяві.

Дослівно: "На останньому засіданні Наглядової ради було вирішено дві речі: продовжити контракт з керівником на один рік та провести міжнародний аудит АОЗ. Оскільки місяця, який на той момент функціонувала Наглядова рада (все ще без юридичного радника і корпоративного секретаря) очевидно було недостатньо для детального ознайомлення з роботою Агенції, за нашою інформацією, існувала домовленість, що контракт директора АОЗ буде переглянутий (і може бути розірваний) Наглядовою радою одразу по завершенню аудиту, а тим часом Наглядова рада продовжить занурення у справи АОЗ. Усі публікації, які акцентували на "продовженні контракту на рік, як оцінку ефективності керівництва АОЗ " були свідомою чи несвідомою спекуляцією і не описували реальний стан справ".

Деталі: У ГАР вважають, що Агенція оборонних закупівель має мати встановлену законом незалежність в ухваленні рішень і відповідати за ці рішення. Наглядова рада Агенції оборонних закупівель не може піддаватися тиску у будь-якій формі.

"Рішення про обрання керівника Агенції, продовження чи не продовження контракту з керівником, має бути беззаперечною прерогативою Наглядової ради і її беззаперечною зоною відповідальності", - йдеться в заяві.

Передісторія: