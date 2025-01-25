Общественный антикоррупционный совет призывает руководство государства вмешаться в конфликт Минобороны и АОЗ

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны призывает СНБО и руководство государства немедленно вмешаться в ситуацию с конфликтом между МОУ и руководством Агентства оборонных закупок.

Источник: заявление ОАС при Минобороны, опубликованное в Facebook

Дословно: "Поскольку, несмотря на заявления отдельных участников конфликта о его окончании, конфликт только набирает обороты, то нас может ожидать классическая украинская история с двумя директорами, каждый из которых считает себя единственным, выбитыми дверями, поддельными печатями и так далее. Чтобы предотвратить все это и не перечеркнуть окончательно всю международную помощь и репутацию страны как надежного партнера на мировой арене, Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны призывает СНБО и политическое руководство государства немедленно вмешаться в ситуацию!

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Между тем сам ОАС МО, как независимая организация, готов выступить площадкой для диалога всех сторон для скорейшего и законного разрешения конфликта".

Детали: В Общественном антикоррупционном совете заявили, что скандал "или не имеет рациональных причин и объяснений, или эти причины ни разу не были публично прокоммуницированы ни одной из сторон". Там также считают, что ситуация "могла быть исправлена в любой момент в течение последних нескольких месяцев, и львиная часть вины за то, что этого не произошло, лежит на Министерстве обороны Украины".

В ОАС заявили, что идея о фактическом объединении двух агентств с разным функционалом (ГП "Государственный оператор тыла" и ГП "Агентство оборонных закупок" - ред.) под одним руководителем "является безусловно вредной для обоих агентств и для системы закупок в целом в текущем историческом моменте".

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В заявлении говорится, что к исключительной компетенции Наблюдательного совета относится назначение на должность и прекращение полномочий руководителя, утверждение условий контракта с ним, установление размера вознаграждения руководителя, заключение и расторжение с ним контракта, осуществление контроля за соблюдением условий контракта. При этом "остается открытым юридический вопрос, не вступает ли такое продление контракта в противоречие с принципом отбора руководителя на конкурсной основе".

В то же время, в декабре 2024 года Минобороны внесло изменения в уставы двух своих закупочных агентств: Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), нарушающие вышеупомянутые нормы. Таким образом, Министерство обороны, нарушая требования закона "Об управлении объектами государственной собственности" предоставило себе право назначать директоров агентств в обход наблюдательных советов "в случае выявления имеющихся или потенциальных угроз национальной безопасности Украины", отметили в ОАС.

Как говорится в заявлении, де-юре в Наблюдательном совете было 5 членов (3 независимых + 2 от государства), де-факто один из независимых членов, Патрик Аурой (Франция) отказался подписывать контракт и самоустранился от работы в Наблюдательном совете, а 20 января направил письмо об отзыве своей кандидатуры.

"Оставляет ли это Наблюдательный совет правомочным, и решение Наблюдательного совета о продлении контракта с действующим руководителем остается в силе? Если да, то решение о назначении главой АОЗ главы ДОТ не имеет юридической силы, по крайней мере до принятия Министерством и согласования Кабинетом министров решения о лишении статуса члена Наблюдательного Совета Патрика Ауроя", - считают в ОАС.

"Корректным решением в случае недовольства руководством конкретного предприятия и невозможности найти консенсус со стороны "акционера" является изменение состава Наблюдательного совета, который в свою очередь выберет нового руководителя. Форма же принятого решения вызывает серьезные сомнения относительно ее законности и критику со стороны международных партнеров", - говорится в заявлении.

Дословно: "На последнем заседании Наблюдательного совета было решено две вещи: продлить контракт с руководителем на один год и провести международный аудит АОЗ. Поскольку месяца, который на тот момент функционировал Наблюдательный совет (все еще без юридического советника и корпоративного секретаря) очевидно было недостаточно для детального ознакомления с работой Агентства, по нашей информации, существовала договоренность, что контракт директора АОЗ будет пересмотрен (и может быть расторгнут) Наблюдательным советом сразу по завершению аудита, а тем временем Наблюдательный совет продолжит погружение в дела АОЗ. Все публикации, которые акцентировали на "продлении контракта на год, как оценку эффективности руководства АОЗ" были сознательной или бессознательной спекуляцией и не описывали реальное положение дел".

Детали: В ОАС считают, что Агентство оборонных закупок должно иметь установленную законом независимость в принятии решений и отвечать за эти решения. Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок не может подвергаться давлению в любой форме.

"Решение об избрании руководителя Агентства, продолжение или не продление контракта с руководителем, должно быть безоговорочной прерогативой Наблюдательного совета и его безоговорочной зоной ответственности", - говорится в заявлении.

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