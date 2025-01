Посли G7 закликали вирішити ситуацію довкола АОЗ і продовжити оборонні закупівлі

Посли держав "Групи семи" в Україні відреагували на ситуацію, що склалася довкола Агенції оборонних закупівель через рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт з її головою Мариною Безруковою.

Джерело: повідомлення послів у соцмережі X, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів".

G7Ambs recommend that the situation in the DPA be resolved expeditiously and focus on keeping defense procurement going. Consistency with good governance principles and NATO recommendations is important to maintain the trust of the public and international partners.