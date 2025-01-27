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Посли G7 закликали вирішити ситуацію довкола АОЗ і продовжити оборонні закупівлі

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 січня 2025, 22:22
Посли G7 закликали вирішити ситуацію довкола АОЗ і продовжити оборонні закупівлі
Фото: Getty Images

Посли держав "Групи семи" в Україні відреагували на ситуацію, що склалася довкола Агенції оборонних закупівель через рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт з її головою Мариною Безруковою.

Джерело: повідомлення послів у соцмережі X, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів".

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Деталі: Західні дипломати зазначили, що рекомендують "якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель".

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Що було раніше:

  • 24 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що відомство не продовжить контракт із главою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, бо закупівлі зброї "перетворилися на "Амазон".
  • За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено очільника ДП "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова. Жумаділов заявив, що погоджується очолити АОЗ "у складний час".
  • Тим часом Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов'язки. А Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжує працювати під керівництвом Безрукової, "адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада".

Читайте детальніше про тез чого виник найбільший скандал у закупівлях зброї і що буде з Умєровим, Безруковою та іншими

G7Міноборонизброявійна
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