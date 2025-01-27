Послы G7 призвали разрешить ситуацию вокруг АОЗ и продолжить оборонные закупки

Послы государств "Группы семи" в Украине отреагировали на ситуацию, сложившуюся вокруг Агентства оборонных закупок из-за решения министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с его главой Мариной Безруковой.

Источник: сообщение послов в соцсети X, передает "Европейская правда"

Дословно: "Соблюдение принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО важно для сохранения доверия общественности и международных партнеров".

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G7Ambs recommend that the situation in the DPA be resolved expeditiously and focus on keeping defense procurement going. Consistency with good governance principles and NATO recommendations is important to maintain the trust of the public and international partners. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 27, 2025

Детали: Западные дипломаты отметили, что рекомендуют "как можно быстрее решить ситуацию в АОЗ и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок".

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Что предшествовало:

24 января министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство не продлит контракт с главой Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, потому что закупки оружия "превратились в „Амазон".

По словам Умерова, директором АОЗ будет назначен глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов. Жумадилов заявил, что соглашается возглавить АОЗ "в сложное время".

Тем временем Безрукова объявила, что продолжает выполнять свои обязанности. А Агентство оборонных закупок заявило, что продолжает работать под руководством Безруковой, "ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет".

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