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Послы G7 призвали разрешить ситуацию вокруг АОЗ и продолжить оборонные закупки

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПонедельник, 27 января 2025, 22:22
Послы G7 призвали разрешить ситуацию вокруг АОЗ и продолжить оборонные закупки
Фото: Getty Images

Послы государств "Группы семи" в Украине отреагировали на ситуацию, сложившуюся вокруг Агентства оборонных закупок из-за решения министра обороны Рустема Умерова не продлевать контракт с его главой Мариной Безруковой.

Источник: сообщение послов в соцсети X, передает "Европейская правда"

Дословно: "Соблюдение принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО важно для сохранения доверия общественности и международных партнеров".

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Детали: Западные дипломаты отметили, что рекомендуют "как можно быстрее решить ситуацию в АОЗ и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок".

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Что предшествовало:

  • 24 января министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство не продлит контракт с главой Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, потому что закупки оружия "превратились в „Амазон".
  • По словам Умерова, директором АОЗ будет назначен глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов. Жумадилов заявил, что соглашается возглавить АОЗ "в сложное время".
  • Тем временем Безрукова объявила, что продолжает выполнять свои обязанности. А Агентство оборонных закупок заявило, что продолжает работать под руководством Безруковой, "ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет".

Читайте подробнее о томс чего возник самый большой скандал в закупках оружия и что будет с Умеровым, Безруковой и другими

G7Минобороныоружиевойна
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