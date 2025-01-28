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Російська дронова атака: на Київщині пошкоджений музей ретро-машин, будинки і авто

Ірина БалачукВівторок, 28 січня 2025, 08:51
Російська дронова атака: на Київщині пошкоджений музей ретро-машин, будинки і авто
ФОТО З TELEGRAM МИКОЛИ КАЛАШНИКА

У Київській області уламки збитого російського безпілотника упали на приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів – знищені і пошкоджені 36 авто, також в регіоні постраждали приватні житлові будинки та автомобілі.

Джерело: т.в.о голови ОВА Микола Калашник у Telegram

Пряма мова очільника області: "Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено". 

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Фото з Telegram миколи калашника 

Деталі: Калашник додав, що наслідки російського удару зафіксували у ще 3 районах області. Там пошкоджені 2 приватних будинки, 3 нежитлові приміщення та 3 автомобілі.

 
Фото з Telegram миколи калашника 
 
Фото з Telegram миколи калашника 

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – підсумував т.в.о. голови ОВА.  

 
Фото з Telegram миколи калашника 
 
Фото з Telegram миколи калашника 

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Передісторія:

Київська областьбезпілотникипожежа
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