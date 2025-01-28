Російська дронова атака: на Київщині пошкоджений музей ретро-машин, будинки і авто

У Київській області уламки збитого російського безпілотника упали на приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів – знищені і пошкоджені 36 авто, також в регіоні постраждали приватні житлові будинки та автомобілі.

Джерело: т.в.о голови ОВА Микола Калашник у Telegram

Пряма мова очільника області: "Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено".

Реклама:

Фото з Telegram миколи калашника

Деталі: Калашник додав, що наслідки російського удару зафіксували у ще 3 районах області. Там пошкоджені 2 приватних будинки, 3 нежитлові приміщення та 3 автомобілі.

Фото з Telegram миколи калашника

Фото з Telegram миколи калашника

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – підсумував т.в.о. голови ОВА.

Фото з Telegram миколи калашника

Фото з Telegram миколи калашника

РЕКЛАМА:

Передісторія: