Российская дроновая атака: на Киевщине поврежден музей ретро-машин, дома и авто
В Киевской области обломки сбитого российского беспилотника упали на помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей – уничтожены и повреждены 36 авто, также в регионе пострадали частные жилые дома и автомобили.
Источник: в.и.о. главы ОВА Николай Калашник в Telegram
Прямая речь главы области: "В результате вражеской атаки БПЛА в области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Работники ГСЧС потушили пожар на площади 600 м2. Предварительно, в ангаре уничтожено 9 транспортных средств и 27 повреждены".
Детали: Калашник добавил, что последствия российского удара зафиксировали еще в 3 районах области. Там повреждены 2 частных дома, 3 нежилых помещения и 3 автомобиля.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – подытожил в.и.о. главы ОГА.
Предыстория:
- В ночь на 28 января в Харькове прогремел взрыв, городской голова Игорь Терехов сообщил о прилете в и масштабном пожаре в Новобаварском районе.
- В Чернигове в результате атаки БпЛА разрушены два дома.
- Взрывы также раздавались в Сумах и Киевской области.
- В результате ночной атаки россиян в Умани Черкасской области поврежден инфраструктурный объект, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
- В Одессе в результате российской дроновой атаки повреждены жилые дома и горели 4 автомобиля, пострадали 3 человека.