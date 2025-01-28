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Российская дроновая атака: на Киевщине поврежден музей ретро-машин, дома и авто

Ирина БалачукВторник, 28 января 2025, 08:51
Российская дроновая атака: на Киевщине поврежден музей ретро-машин, дома и авто
ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

В Киевской области обломки сбитого российского беспилотника упали на помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей – уничтожены и повреждены 36 авто, также в регионе пострадали частные жилые дома и автомобили.

Источник: в.и.о. главы ОВА Николай Калашник в Telegram

Прямая речь главы области: "В результате вражеской атаки БПЛА в области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Работники ГСЧС потушили пожар на площади 600 м2. Предварительно, в ангаре уничтожено 9 транспортных средств и 27 повреждены". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

Детали: Калашник добавил, что последствия российского удара зафиксировали еще в 3 районах области. Там повреждены 2 частных дома, 3 нежилых помещения и 3 автомобиля. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – подытожил в.и.о. главы ОГА. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ КАЛАШНИКА

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Предыстория:

Киевская областьбеспилотникипожар
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