Зеленський: Путін знову підтвердив, що боїться переговорів і робить усе, щоб затягнути війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії російського лідера Володимира Путіна спрямовані на затягування війни та уникнення реальних переговорів.

Джерело: допис Зеленського в Х

Деталі: Президент вважає, що кожен крок Путіна спрямований на те, щоб затягнути війну і зробити її безкінечною, уникаючи можливості для реальних переговорів.

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Пряма мова: "Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну безкінечною.

У 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною. Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення".

Деталі: Зеленський закликав світових лідерів врахувати помилки минулого та об’єднати зусилля для примусу Росії до миру. За його словами, Путін використовує свої можливості для руйнування світу, але не має сміливості протистояти сильному й злагодженому тиску.

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