Зеленський: Путін знову підтвердив, що боїться переговорів і робить усе, щоб затягнути війну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії російського лідера Володимира Путіна спрямовані на затягування війни та уникнення реальних переговорів.
Джерело: допис Зеленського в Х
Деталі: Президент вважає, що кожен крок Путіна спрямований на те, щоб затягнути війну і зробити її безкінечною, уникаючи можливості для реальних переговорів.
Пряма мова: "Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну безкінечною.
У 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022-му зробила повномасштабною. Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення".
Деталі: Зеленський закликав світових лідерів врахувати помилки минулого та об’єднати зусилля для примусу Росії до миру. За його словами, Путін використовує свої можливості для руйнування світу, але не має сміливості протистояти сильному й злагодженому тиску.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 25 січня заявив, що у 2022 році ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським правителем Володимиром Путіним, щоб зупинити сепаратизм, оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну через "багато різних коридорів", які Україна не могла контролювати.
- 4 жовтня 2022 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість вести переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.
- У тексті йшлося, що РНБО вирішила "констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В.Путіним". Там не уточнювалося, кому саме заборонено вести відповідні переговори.
- Росіяни неодноразово критикували це рішення й вимагали його переглянути. Зокрема, 24 січня 2025 року Путін заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб "обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона". У контексті можливості переговорів про завершення війни правитель РФ також нагадав указ Зеленського про заборону переговорів із РФ. Путін заявив, що міжнародні партнери, які спонсорують Україну, повинні, мовляв, змусити Зеленського скасувати свій указ.
- 28 січня 2025 року російський лідер Володимир Путін, відповідаючи на питання свого штатного пропагандиста, знову заявив, що готовий до переговорів з Україною і може "виділити людей", які будуть ці переговори вести.