Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия российского лидера Владимира Путина направлены на затягивание войны и избежание реальных переговоров.

Источник: сообщение Зеленского в Х

Детали: Президент считает, что каждый шаг Путина направлен на то, чтобы затянуть войну и сделать ее бесконечной, избегая возможности для реальных переговоров.

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Прямая речь: "Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные хитрости направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной.

В 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной. Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение".

Детали: Зеленский призвал мировых лидеров учесть ошибки прошлого и объединить усилия для принуждения России к миру. По его словам, Путин использует свои возможности для разрушения мира, но не имеет смелости противостоять сильному и слаженному давлению.

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