Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия российского лидера Владимира Путина направлены на затягивание войны и избежание реальных переговоров.
Источник: сообщение Зеленского в Х
Детали: Президент считает, что каждый шаг Путина направлен на то, чтобы затянуть войну и сделать ее бесконечной, избегая возможности для реальных переговоров.
Прямая речь: "Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные хитрости направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной.
В 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной. Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение".
Детали: Зеленский призвал мировых лидеров учесть ошибки прошлого и объединить усилия для принуждения России к миру. По его словам, Путин использует свои возможности для разрушения мира, но не имеет смелости противостоять сильному и слаженному давлению.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 25 января заявил, что в 2022 году ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским правителем Владимиром Путиным, чтобы остановить сепаратизм, поскольку россияне пытались давить на Украину через "много разных коридоров", которые Украина не могла контролировать.
- 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБОо невозможности вести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.
- В тексте говорилось, что СНБО решил "констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным". Там не уточнялось, кому именно запрещено вести соответствующие переговоры.
- Россияне неоднократно критиковали это решение и требовали его пересмотреть. В частности, 24 января 2025 года Путин заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить вопросы, представляющие интерес для Москвы и Вашингтона". В контексте возможности переговоров о завершении войны правитель РФ также напомнил указ Зеленского о запрете переговоров с РФ. Путин заявил, что международные партнеры, которые спонсируют Украину, должны, мол, заставить Зеленского отменить свой указ.
- 28 января 2025 года российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос своего штатного пропагандиста, снова заявил, что готов к переговорам с Украиной и может "выделить людей", которые будут эти переговоры вести.