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Ворог окупував Велику Новосілку та просунувся у низці населених пунктів Донеччини – DeepState

Іван Д'яконовСереда, 29 січня 2025, 02:02
Ворог окупував Велику Новосілку та просунувся у низці населених пунктів Донеччини – DeepState
Мапа: DeepState

В ніч на 29 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували населений пункт Велика Новосілка та просунулися в низці інших населених пунктах Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Велику Новосілку, а також просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки".

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Передісторія:

  • В Інституті вивчення війни (ISW) вказують на те, що російське Міноборони приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки, що може свідчити про те, що Федерація в такий спосіб хоче сформувати у Заходу уявлення про ситуацію на полі бою і послабити міжнародну підтримку України. Крім того, імовірне захоплення Великої Новосілки і передислокація ворожих підрозділів вкаже про напрямки наступу РФ навесні та влітку.
  • В ніч на 26 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували село Времівка та практично захопили Велику Новосілку в Донецькій області.
  • 24 січня російські окупанти публікують кадри із центральних вулиць Великої Новосілки, що на Донеччині. Аналітики DeepState вважають, що битва за населений пункт добігає кінця.
  • 23 січня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення українських військ.

окупаціяДонецька областьвійна
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