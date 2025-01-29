Ворог окупував Велику Новосілку та просунувся у низці населених пунктів Донеччини – DeepState

В ніч на 29 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували населений пункт Велика Новосілка та просунулися в низці інших населених пунктах Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Велику Новосілку, а також просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки".

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Передісторія: