Враг оккупировал Великую Новоселку и продвинулся в ряде населенных пунктов Донецкой области – DeepState

В ночь на 29 января аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Великую Новоселку, а также продвинулся возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки".

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Предыстория:

В Институте изучения войны (ISW) указывают на то, что российское Минобороны уделяет аномально много внимания захвату Великой Новоселки, что может свидетельствовать о том, что Федерация таким образом хочет сформировать у Запада представление о ситуации на поле боя и ослабить международную поддержку Украины. Кроме того, вероятный захват Великой Новоселки и передислокация вражеских подразделений укажет о направлениях наступления РФ весной и летом.

В ночь на 26 января аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали село Времовка и практически захватили Великую Новоселку в Донецкой области.