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ЦПД: Окупанти запустили чергову дезінформацію про "звірства ЗСУ" на Курщині

Українська правдаП'ятниця, 31 січня 2025, 11:56
ЦПД: Окупанти запустили чергову дезінформацію про звірства ЗСУ на Курщині
Фото: Getty Images

Російські новинні ресурси активно поширюють фальшиві повідомлення про нібито вбивства та зґвалтування десятків цивільних українськими військовими в селі Руське Порічне Курської області.

Джерело: Центр протидії дезінформації у соцмережах

Дослівно: "Кремль вкладає великі гроші, щоб у будь-який спосіб створити в інфопросторі "русскую Бучу", уже кілька місяців поширюючи фейки про нібито "страшні злочини бандерівців на території РФ".

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Деталі: Як повідомили в ЦПД, росіяни масово поширюють в інфопросторі відео із загиблими людьми. Проте на ньому не видно ані місця подій, ані обставин загибелі, неможливо встановити особи людей, а також немає жодних доказів причетності ЗСУ.

"Свідчення" українського полоненого (яке поширюють росіяни – ред.) також не можна вважати доказом, враховуючи численні доведені випадки катувань та позасудових страт українців у російському полоні", – підкреслили в ЦПД і додали, що саме за допомогою таких "фейкових" відео окупанти намагаються приховати свої воєнні злочини та виправдати продовження війни.

Нагадаємо:

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  • У лютому 2024 року росіяни активно поширювали фейки про те, що військові ГУР нібито розстрілюють жителів Харківщини за відмову відповісти на "націоналістичне привітання".
  • Пізніше стало відомо, що Куп'янському напрямку російські військові буцімто знайшли докази "торгівлі органами українських військових".
  • У вересні 2024 року російські пропагандистські медіа поширили неправдиву інформацію, що Україна нібито готує "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу, дитячому садку чи лікарні на підконтрольній Києву території".

дезінформаціяросійсько-українська війнаКурська область
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