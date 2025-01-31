ЦПД: Окупанти запустили чергову дезінформацію про "звірства ЗСУ" на Курщині
Російські новинні ресурси активно поширюють фальшиві повідомлення про нібито вбивства та зґвалтування десятків цивільних українськими військовими в селі Руське Порічне Курської області.
Джерело: Центр протидії дезінформації у соцмережах
Дослівно: "Кремль вкладає великі гроші, щоб у будь-який спосіб створити в інфопросторі "русскую Бучу", уже кілька місяців поширюючи фейки про нібито "страшні злочини бандерівців на території РФ".
Деталі: Як повідомили в ЦПД, росіяни масово поширюють в інфопросторі відео із загиблими людьми. Проте на ньому не видно ані місця подій, ані обставин загибелі, неможливо встановити особи людей, а також немає жодних доказів причетності ЗСУ.
"Свідчення" українського полоненого (яке поширюють росіяни – ред.) також не можна вважати доказом, враховуючи численні доведені випадки катувань та позасудових страт українців у російському полоні", – підкреслили в ЦПД і додали, що саме за допомогою таких "фейкових" відео окупанти намагаються приховати свої воєнні злочини та виправдати продовження війни.
Нагадаємо:
- У лютому 2024 року росіяни активно поширювали фейки про те, що військові ГУР нібито розстрілюють жителів Харківщини за відмову відповісти на "націоналістичне привітання".
- Пізніше стало відомо, що Куп'янському напрямку російські військові буцімто знайшли докази "торгівлі органами українських військових".
- У вересні 2024 року російські пропагандистські медіа поширили неправдиву інформацію, що Україна нібито готує "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу, дитячому садку чи лікарні на підконтрольній Києву території".