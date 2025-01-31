ЦПД: Окупанти запустили чергову дезінформацію про "звірства ЗСУ" на Курщині

Російські новинні ресурси активно поширюють фальшиві повідомлення про нібито вбивства та зґвалтування десятків цивільних українськими військовими в селі Руське Порічне Курської області.

Джерело: Центр протидії дезінформації у соцмережах

Дослівно: "Кремль вкладає великі гроші, щоб у будь-який спосіб створити в інфопросторі "русскую Бучу", уже кілька місяців поширюючи фейки про нібито "страшні злочини бандерівців на території РФ".

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Деталі: Як повідомили в ЦПД, росіяни масово поширюють в інфопросторі відео із загиблими людьми. Проте на ньому не видно ані місця подій, ані обставин загибелі, неможливо встановити особи людей, а також немає жодних доказів причетності ЗСУ.

"Свідчення" українського полоненого (яке поширюють росіяни – ред.) також не можна вважати доказом, враховуючи численні доведені випадки катувань та позасудових страт українців у російському полоні", – підкреслили в ЦПД і додали, що саме за допомогою таких "фейкових" відео окупанти намагаються приховати свої воєнні злочини та виправдати продовження війни.

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