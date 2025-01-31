ЦПД: Оккупанты запустили очередную дезинформацию о "зверствах ВСУ" в Курской области

Российские новостные ресурсы активно распространяют ложные сообщения о якобы убийствах и изнасилованиях десятков мирных жителей украинскими военными в селе Русское Поречное Курской области.

Источник: Центр противодействия дезинформации в соцсетях

Дословно: "Кремль вкладывает большие деньги, чтобы любыми способами создать в инфопространстве "русскую Бучу", уже несколько месяцев распространяя фейки о якобы "страшных преступлениях бандеровцев на территории РФ".

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Детали: Как сообщили в ЦПД, россияне массово распространяют в инфопространстве видео с погибшими людьми. Однако на нем не видно ни места событий, ни обстоятельств гибели, невозможно установить личности людей, а также нет никаких доказательств причастности ВСУ.

"Свидетельства" украинского пленного (которые распространяют россияне – ред.) также нельзя считать доказательством, учитывая многочисленные доказанные случаи пыток и внепроцессуальных казней украинцев в российском плену", – подчеркнули в ЦПД и добавили, что именно с помощью таких "фейковых" видео оккупанты пытаются скрыть свои военные преступления и оправдать продолжение войны.

Напомним:

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