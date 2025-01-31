ЦПД: Оккупанты запустили очередную дезинформацию о "зверствах ВСУ" в Курской области
Российские новостные ресурсы активно распространяют ложные сообщения о якобы убийствах и изнасилованиях десятков мирных жителей украинскими военными в селе Русское Поречное Курской области.
Источник: Центр противодействия дезинформации в соцсетях
Дословно: "Кремль вкладывает большие деньги, чтобы любыми способами создать в инфопространстве "русскую Бучу", уже несколько месяцев распространяя фейки о якобы "страшных преступлениях бандеровцев на территории РФ".
Детали: Как сообщили в ЦПД, россияне массово распространяют в инфопространстве видео с погибшими людьми. Однако на нем не видно ни места событий, ни обстоятельств гибели, невозможно установить личности людей, а также нет никаких доказательств причастности ВСУ.
"Свидетельства" украинского пленного (которые распространяют россияне – ред.) также нельзя считать доказательством, учитывая многочисленные доказанные случаи пыток и внепроцессуальных казней украинцев в российском плену", – подчеркнули в ЦПД и добавили, что именно с помощью таких "фейковых" видео оккупанты пытаются скрыть свои военные преступления и оправдать продолжение войны.
Напомним:
- В феврале 2024 года россияне активно распространяли фейки о том, что военные ГУР якобы расстреливают жителей Харьковщины за отказ ответить на "националистическое приветствие".
- Позже стало известно, что на Купянском направлении российские военные якобы нашли доказательства "торговли органами украинских военных".
- В сентябре 2024 года российские пропагандистские СМИ распространили ложную информацию о том, что Украина якобы готовит "инсценировку российского ракетного удара по детскому учреждению, детскому саду или больнице на подконтрольной Киеву территории".