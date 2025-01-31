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Росіяни знову взяли під контроль Новомлинськ на Харківщині – DeepState

Анастасія ПроцП'ятниця, 31 січня 2025, 18:14
Росіяни знову взяли під контроль Новомлинськ на Харківщині – DeepState
фото: DeepState

Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російська армія повторно окупувала село Новомлинськ у Харківській області, де на початку грудня 2024 року Сили оборони зачистили один із російських плацдармів у населеному пункті.

Джерело: DeepState

Деталі: Повідомляється, що на початку грудня Сили Оборони ліквідували один із ворожих плацдармів, що сформувався в селі Новомлинськ. Після цього основна увага була зосереджена на іншому плацдармі в районі Масютівки, який наразі розширився аж до Дворічної, і противник поступово закріплює свої позиції.

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Дослівно: "Дане позначення на мапі в Новомлинську є більш уточненням, а не "новим" просуванням, адже зайняття села відбулося приблизно декілька тижнів тому. Ми сподівалися, що ситуація виправиться, але з боку командування їй надавали невелике значення. Ми неодноразово звертали увагу на проблему на даній ділянці, яка утворилася ще на початку і стала наслідком просувань ворога, а сьогодні вона прогресує".

Деталі: За даними аналітиків, після захоплення Новомлинська російські війська активно нарощують чисельність піхоти, розгортають засоби ураження та зміцнюють оборонні позиції. З кожним днем ліквідація цього плацдарму стає складнішою, оскільки ворог враховує попередні помилки. Одночасно з цим ситуація навколо Дворічної також погіршується.

Що передувало:

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  • На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. 11 вересня 2022 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти область.
  • 18 вересня 2022 року управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові від 17 вересня контролюють не лише правий, але й лівий берег річки Оскіл на Харківщині.
  • 23 жовтня 2024 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в телемарафоні повідомив, що росіяни постійно б’ють по переправах через річку Оскіл, через це на лівому березі Куп’янська на Харківщині ускладнене відновлення критичної інфраструктури та евакуація.
  • 3 грудня 2024 року у Генштабі та ОСУВ "Хортиця" повідомили, що армія РФ намагалася захопити й утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області, однак українські захисники вибили ворога.

Харківська областьРосіявійна
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