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Россияне снова взяли под контроль Новомлинск на Харьковщине – DeepState

Анастасия ПроцПятница, 31 января 2025, 18:14
Россияне снова взяли под контроль Новомлинск на Харьковщине – DeepState
фото: DeepState

Аналитический проект DeepState сообщил, что российская армия повторно оккупировала село Новомлинск в Харьковской области, где в начале декабря 2024 года Силы обороны зачистили один из российских плацдармов в населенном пункте.

Источник: DeepState

Детали: Сообщается, что в начале декабря Силы Обороны ликвидировали один из вражеских плацдармов, который сформировался в селе Новомлинск. После этого основное внимание было сосредоточено на другом плацдарме в районе Масютовки, который сейчас расширился до Двуречной, и противник постепенно закрепляет свои позиции.

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Дословно: "Данное обозначение на карте в Новомлинске является более уточнением, а не „новым" продвижением, ведь занятие села произошло примерно несколько недель назад. Мы надеялись, что ситуация исправится, но со стороны командования ей придавали небольшое значение. Мы неоднократно обращали внимание на проблему на данном участке, которая образовалась еще в начале и стала следствием продвижений врага, а сегодня она прогрессирует".

Детали: По данным аналитиков, после захвата Новомлинска российские войска активно наращивают численность пехоты, разворачивают средства поражения и укрепляют оборонительные позиции. С каждым днем ликвидация этого плацдарма становится сложнее, поскольку враг учитывает предыдущие ошибки. Одновременно с этим ситуация вокруг Двуречной также ухудшается.

Что предшествовало:

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  • В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине. 11 сентября 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны Украины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать область.
  • 18 сентября 2022 года управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные с 17 сентября контролируют не только правый, но и левый берег реки Оскол на Харьковщине.
  • 23 октября 2024 года председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в телемарафоне сообщил, что россияне постоянно бьют по переправам через реку Оскол, из-за этого на левом берегу Купянска на Харьковщине затруднено восстановление критической инфраструктуры и эвакуация.
  • 3 декабря 2024 года в Генштабе и ОСУВ "Хортица" сообщили, что армия РФ пыталась захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск Харьковской области, однако украинские защитники выбили врага.

Харьковская областьРосcиявойна
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