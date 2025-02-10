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Росіяни завдали авіаудару по Курщині: тяжко поранили 11-річного хлопчика

Ольга Кириленко, Ірина БалачукПонеділок, 10 лютого 2025, 13:08

Увечері 9 лютого російська армія завдала авіаудару по селу Козача Локня Курської області РФ, яке нині перебуває під контролем української армії. Внаслідок атаки 4 людей, серед яких 11-річний хлопчик, дістали поранення.

Джерело: пресофіцер тимчасової військової комендатури на російській території Олексій Дмитрашківський, співрозмовник УП в одній з лікарень Сум

Пряма мова Дмитрашківського: "Внаслідок авіаційного удару противника близько 20:30 9 лютого по Козачій Локні отримали поранення різного ступеня важкості три жінки та одна дитина. Постраждалих силами військової комендатури спочатку евакуювали до стабпункту, потім – до міста Суми. Стан жінок задовільний. Стан дитини, станом на 00:30 10.02.2025 критичний".

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Деталі: Співрозмовник УП у лікарні зазначив, що дитина отримала "травматичну ампутацію правої руки, дефект м’яких тканин передньої гомілки та проникаюче уламкове поранення в голову".

"Хлопчика збирали (оперували – ред.) до четвертої ранку. Він вкрай важкий", – підсумував співрозмовник УП.

Передісторія:

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  • Раніше пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська 1 лютого завдали удару по школі-інтернату міста Суджа Курської області РФ, яке контролюється Україною, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами.
  • Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в ході робіт з розчищення завалів було врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 – перебувають у важкому стані, і ще 4 особи – загинули.
  • Згодом Повітряні сили ЗСУ оприлюднили скриншоти із системи "Віраж-планшет" із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби по Суджі Курської області РФ, які свідчать, що по інтернату вдарили саме росіяни.

Росіявійнадіти
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