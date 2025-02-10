Росіяни завдали авіаудару по Курщині: тяжко поранили 11-річного хлопчика

Увечері 9 лютого російська армія завдала авіаудару по селу Козача Локня Курської області РФ, яке нині перебуває під контролем української армії. Внаслідок атаки 4 людей, серед яких 11-річний хлопчик, дістали поранення.

Джерело: пресофіцер тимчасової військової комендатури на російській території Олексій Дмитрашківський, співрозмовник УП в одній з лікарень Сум

Пряма мова Дмитрашківського: "Внаслідок авіаційного удару противника близько 20:30 9 лютого по Козачій Локні отримали поранення різного ступеня важкості три жінки та одна дитина. Постраждалих силами військової комендатури спочатку евакуювали до стабпункту, потім – до міста Суми. Стан жінок задовільний. Стан дитини, станом на 00:30 10.02.2025 критичний".

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Деталі: Співрозмовник УП у лікарні зазначив, що дитина отримала "травматичну ампутацію правої руки, дефект м’яких тканин передньої гомілки та проникаюче уламкове поранення в голову".

"Хлопчика збирали (оперували – ред.) до четвертої ранку. Він вкрай важкий", – підсумував співрозмовник УП.

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