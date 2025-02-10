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Россияне нанесли авиаудар по Курской области: тяжело ранили 11-летнего мальчика

Ольга Кириленко, Ирина БалачукПонедельник, 10 февраля 2025, 13:08

Вечером 9 февраля российская армия нанесла авиаудар по селу Казачья Локня Курской области РФ, которое сейчас находится под контролем украинской армии. В результате атаки 4 человека, среди которых 11-летний мальчик, получили ранения.

Источник: пресс-офицер временной военной комендатуры на российской территории Алексей Дмитрашкивский, собеседник УП в одной из больниц Сум

Прямая речь Дмитрашкивского: "В результате авиационного удара противника около 20:30 9 февраля по Казачьей Локне получили ранения различной степени тяжести три женщины и один ребенок. Пострадавших силами военной комендатуры сначала эвакуировали в стабпункт, затем – в город Сумы. Состояние женщин удовлетворительное. Состояние ребенка, по состоянию на 00:30 10.02.2025 критическое".

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Детали: Собеседник УП в больнице отметил, что ребенок получил "травматическую ампутацию правой руки, дефект мягких тканей передней голени и проникающее осколочное ранение в голову".

"Мальчика собирали (оперировали – ред.) до четырех утра. Он крайне тяжелый", – подытожил собеседник УП.

Предыстория:

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  • Ранее пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашкивский сообщил, что российские войска 1 февраля нанесли удар по школе-интернату города Суджа Курской области РФ, который контролируется Украиной, в результате чего 95 человек оказались под завалами.
  • Позже Генштаб ВСУ сообщил, что в ходе работ по расчистке завалов были спасены и была оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 – находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека  – погибли.
  • Воздушные силы ВСУ обнародовали скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы по Судже Курской области РФ, которые свидетельствуют, что по интернату ударили именно россияне

Росcиявойнадети
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