Під час повномасштабної війни правоохоронці призупинили "справу бронежилетів" – генерал Марченко

Під час повномасштабної російсько-української війни правоохоронці призупинили справу про закупівлю нібито неякісних бронежилетів для армії.

Джерело: коментар генерал-майора Дмитра Марченка в статті УП "Справа генералів. Як в Україні судять командирів під час війни і до чого тут політика"

Деталі: За словами Марченка, під час великої війни правоохоронці призупинили "справу бронежилетів". Він стверджує, що на початку повномасштабного російського вторгнення військове керівництво видало українським бійцям арештовані під час розслідування бронежилети. Незважаючи на це, генерал-майор залишається підозрюваним.

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Пряма мова: "Ми з адвокатом зверталися до прокурора після початку повномасштабного вторгнення РФ. Написали заяву, щоб закрити справу у зв'язку з неможливістю встановити – якісні чи неякісні бронежилети, бо їх роздали військовим. Відповіді не отримали".

"Українська правда" 3-го лютого звернулася до ДБР із запитом щодо нинішнього статусу кримінального провадження. Наразі відповідь не надійшла.

Передісторія:

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