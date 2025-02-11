Під час повномасштабної війни правоохоронці призупинили "справу бронежилетів" – генерал Марченко
Під час повномасштабної російсько-української війни правоохоронці призупинили справу про закупівлю нібито неякісних бронежилетів для армії.
Джерело: коментар генерал-майора Дмитра Марченка в статті УП "Справа генералів. Як в Україні судять командирів під час війни і до чого тут політика"
Деталі: За словами Марченка, під час великої війни правоохоронці призупинили "справу бронежилетів". Він стверджує, що на початку повномасштабного російського вторгнення військове керівництво видало українським бійцям арештовані під час розслідування бронежилети. Незважаючи на це, генерал-майор залишається підозрюваним.
Пряма мова: "Ми з адвокатом зверталися до прокурора після початку повномасштабного вторгнення РФ. Написали заяву, щоб закрити справу у зв'язку з неможливістю встановити – якісні чи неякісні бронежилети, бо їх роздали військовим. Відповіді не отримали".
"Українська правда" 3-го лютого звернулася до ДБР із запитом щодо нинішнього статусу кримінального провадження. Наразі відповідь не надійшла.
Передісторія:
- Наприкінці червня 2019 року Держбюро розслідувань провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 мільйонів гривень.
- 5 листопада слідчі ДБР оголосили про підозру п’ятьом високопосадовцям Міноборони у справі про закупівлю "неякісних бронежилетів".
- 11 листопада суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави начальнику Головного управління матеріального забезпечення МО генерал-майору Дмитру Марченку.
- 17 грудня Марченко вийшов із СІЗО під заставу.
- Офіс генерального прокурора 27 жовтня 2020 року повідомив про завершення досудового розслідування у "справі бронежилетів".
- На початку повномасштабної російсько-української війни генерал-майор Марченко керував обороною Миколаєва – тоді вдалося зупинити просування росіян.
- В листопаді 2024 року офіцер повідомив про своє звільнення зі служби за станом здоров’я.