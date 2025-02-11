Во время полномасштабной войны правоохранители приостановили "дело бронежилетов" – генерал Марченко

Во время полномасштабной российско-украинской войны правоохранители приостановили дело о закупке якобы некачественных бронежилетов для армии.

Источник: комментарий генерал-майора Дмитрия Марченко в статье УП "Дело генералов. Как в Украине судят командиров во время войны и при чем здесь политика"

Детали: По словам Марченко, во время большой войны правоохранители приостановили "дело бронежилетов". Он утверждает, что в начале полномасштабного российского вторжения военное руководство выдало украинским бойцам арестованные во время расследования бронежилеты. Несмотря на это, генерал-майор остается подозреваемым.

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Прямая речь: "Мы с адвокатом обращались к прокурору после начала полномасштабного вторжения РФ. Написали заявление, чтобы закрыть дело в связи с невозможностью установить - качественные или некачественные бронежилеты, потому что их раздали военным. Ответа не получили".

"Украинская правда" 3-го февраля обратилась в ГБР с запросом относительно нынешнего статуса уголовного производства. Пока ответ не поступил.

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