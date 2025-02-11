Во время полномасштабной войны правоохранители приостановили "дело бронежилетов" – генерал Марченко
Во время полномасштабной российско-украинской войны правоохранители приостановили дело о закупке якобы некачественных бронежилетов для армии.
Источник: комментарий генерал-майора Дмитрия Марченко в статье УП "Дело генералов. Как в Украине судят командиров во время войны и при чем здесь политика"
Детали: По словам Марченко, во время большой войны правоохранители приостановили "дело бронежилетов". Он утверждает, что в начале полномасштабного российского вторжения военное руководство выдало украинским бойцам арестованные во время расследования бронежилеты. Несмотря на это, генерал-майор остается подозреваемым.
Прямая речь: "Мы с адвокатом обращались к прокурору после начала полномасштабного вторжения РФ. Написали заявление, чтобы закрыть дело в связи с невозможностью установить - качественные или некачественные бронежилеты, потому что их раздали военным. Ответа не получили".
"Украинская правда" 3-го февраля обратилась в ГБР с запросом относительно нынешнего статуса уголовного производства. Пока ответ не поступил.
Предыстория:
- В конце июня 2019 года Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки для государства оценили в 100 миллионов гривен.
- 5 ноября следователи ГБР объявили о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке "некачественных бронежилетов".
- 11 ноября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога начальнику Главного управления материального обеспечения МО генерал-майору Дмитрию Марченко.
- 17 декабря Марченко вышел из СИЗО под залог.
- Офис генерального прокурора 27 октября 2020 года сообщил о завершении досудебного расследования по "делу бронежилетов".
- В начале полномасштабной российско-украинской войны генерал-майор Марченко руководил обороной Николаева - тогда удалось остановить продвижение россиян.
- В ноябре 2024 года офицер сообщил о своем увольнении со службы по состоянию здоровья.