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Во время полномасштабной войны правоохранители приостановили "дело бронежилетов" – генерал Марченко

Ангелина Страшкулич, Алена МазуренкоВторник, 11 февраля 2025, 14:35
Во время полномасштабной войны правоохранители приостановили дело бронежилетов – генерал Марченко
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, фото: Минобороны

Во время полномасштабной российско-украинской войны правоохранители приостановили дело о закупке якобы некачественных бронежилетов для армии.

Источник: комментарий генерал-майора Дмитрия Марченко в статье УП "Дело генералов. Как в Украине судят командиров во время войны и при чем здесь политика"

Детали: По словам Марченко, во время большой войны правоохранители приостановили "дело бронежилетов". Он утверждает, что в начале полномасштабного российского вторжения военное руководство выдало украинским бойцам арестованные во время расследования бронежилеты. Несмотря на это, генерал-майор остается подозреваемым.

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Прямая речь: "Мы с адвокатом обращались к прокурору после начала полномасштабного вторжения РФ. Написали заявление, чтобы закрыть дело в связи с невозможностью установить - качественные или некачественные бронежилеты, потому что их раздали военным. Ответа не получили".

"Украинская правда" 3-го февраля обратилась в ГБР с запросом относительно нынешнего статуса уголовного производства. Пока ответ не поступил.

Предыстория:

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  • В конце июня 2019 года Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки для государства оценили в 100 миллионов гривен.
  • 5 ноября следователи ГБР объявили о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке "некачественных бронежилетов".
  • 11 ноября суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога начальнику Главного управления материального обеспечения МО генерал-майору Дмитрию Марченко.
  • 17 декабря Марченко вышел из СИЗО под залог.
  • Офис генерального прокурора 27 октября 2020 года сообщил о завершении досудебного расследования по "делу бронежилетов".
  • В начале полномасштабной российско-украинской войны генерал-майор Марченко руководил обороной Николаева - тогда удалось остановить продвижение россиян.
  • В ноябре 2024 года офицер сообщил о своем увольнении со службы по состоянию здоровья.

ГБРоружиеМинобороны
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