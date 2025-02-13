Трамп: Малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів 2014 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що малоймовірно, що Україна повернеться до своїх кордонів 2014 року.

Джерело: Трамп, цитує The Washington Post

Деталі: Видання зазначає, що Трамп, імовірно припустив, що Україні доведеться поступитися територією Росії, щоб припинити війну.

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За словами Трампа, навряд чи Україна зможе повернути всі захоплені Росією території.

Пряма мова Трампа: "Мені так здається… я не висловлюю про це свою думку, але я багато про це читав, і багато людей вважають, що це малоймовірно (повернення всіх окупованих Росією територій України – ред.)".

"Дещо з цього повернеться. Думаю, дещо з цього повернеться. Так, частина цих територій (окупованих Росією – ред.) повернеться".

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Що передувало: Трамп заявив, що планує зустрітись із російським правителем Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Передісторія: