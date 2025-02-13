Трамп: Малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів 2014 року
Президент США Дональд Трамп заявив, що малоймовірно, що Україна повернеться до своїх кордонів 2014 року.
Джерело: Трамп, цитує The Washington Post
Деталі: Видання зазначає, що Трамп, імовірно припустив, що Україні доведеться поступитися територією Росії, щоб припинити війну.
За словами Трампа, навряд чи Україна зможе повернути всі захоплені Росією території.
Пряма мова Трампа: "Мені так здається… я не висловлюю про це свою думку, але я багато про це читав, і багато людей вважають, що це малоймовірно (повернення всіх окупованих Росією територій України – ред.)".
"Дещо з цього повернеться. Думаю, дещо з цього повернеться. Так, частина цих територій (окупованих Росією – ред.) повернеться".
Що передувало: Трамп заявив, що планує зустрітись із російським правителем Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.
Передісторія:
- Раніше у середу 12 лютого Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним.
- Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".
- За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".
- Згодом Трамп поговорив із Зеленським.