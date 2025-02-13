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Трамп: Малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів 2014 року

Ольга Глущенко Четвер, 13 лютого 2025, 00:34
Трамп: Малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів 2014 року
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що малоймовірно, що Україна повернеться до своїх кордонів 2014 року.

Джерело: Трамп, цитує The Washington Post

Деталі: Видання зазначає, що Трамп, імовірно припустив, що Україні доведеться поступитися територією Росії, щоб припинити війну.

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За словами Трампа, навряд чи Україна зможе повернути всі захоплені Росією території.

Пряма мова Трампа: "Мені так здається… я не висловлюю про це свою думку, але я багато про це читав, і багато людей вважають, що це малоймовірно (повернення всіх окупованих Росією територій України – ред.)".

"Дещо з цього повернеться. Думаю, дещо з цього повернеться. Так, частина цих територій (окупованих Росією – ред.) повернеться".

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Що передувало: Трамп заявив, що планує зустрітись із російським правителем Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Передісторія

  • Раніше у середу 12 лютого Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним.
  • Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".
  • За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".
  • Згодом Трамп поговорив із Зеленським.

ТрампУкраїнаросійсько-українська війна
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