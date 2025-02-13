Трамп: Маловероятно, что Украина вернется к границам 2014 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что маловероятно, что Украина вернется к своим границам 2014 года.

Источник: Трамп, цитирует The Washington Post

Детали: Издание отмечает, что Трамп, вероятно предположил, что Украине придется уступить территорию России, чтобы прекратить войну.

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По словам Трампа, вряд ли Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории.

Прямая речь Трампа: "Мне так кажется... я не высказываю об этом свое мнение, но я много об этом читал, и многие люди считают, что это маловероятно (возвращение всех оккупированных Россией территорий Украины - ред.)".

"Кое-что из этого вернется. Думаю, кое-что из этого вернется. Да, часть этих территорий (оккупированных Россией - ред.) вернется".

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Что предшествовало: Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и что Соединенные Штаты не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Трамп заявил, что планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

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