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Трамп: Маловероятно, что Украина вернется к границам 2014 года

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 00:34
Трамп: Маловероятно, что Украина вернется к границам 2014 года
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что маловероятно, что Украина вернется к своим границам 2014 года.

Источник: Трамп, цитирует The Washington Post

Детали: Издание отмечает, что Трамп, вероятно предположил, что Украине придется уступить территорию России, чтобы прекратить войну.

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По словам Трампа, вряд ли Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории.

Прямая речь Трампа: "Мне так кажется... я не высказываю об этом свое мнение, но я много об этом читал, и многие люди считают, что это маловероятно (возвращение всех оккупированных Россией территорий Украины - ред.)".

"Кое-что из этого вернется. Думаю, кое-что из этого вернется. Да, часть этих территорий (оккупированных Россией - ред.) вернется".

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Что предшествовало: Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и что Соединенные Штаты не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Трамп заявил, что планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Предыстория:

  • Ранее в среду 12 февраля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.
  • Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".
  • По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
  • Впоследствии Трамп поговорил с Зеленским.

ТрампУкраинароссийско-украинская война
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