Трамп: Маловероятно, что Украина вернется к границам 2014 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что маловероятно, что Украина вернется к своим границам 2014 года.
Источник: Трамп, цитирует The Washington Post
Детали: Издание отмечает, что Трамп, вероятно предположил, что Украине придется уступить территорию России, чтобы прекратить войну.
По словам Трампа, вряд ли Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории.
Прямая речь Трампа: "Мне так кажется... я не высказываю об этом свое мнение, но я много об этом читал, и многие люди считают, что это маловероятно (возвращение всех оккупированных Россией территорий Украины - ред.)".
"Кое-что из этого вернется. Думаю, кое-что из этого вернется. Да, часть этих территорий (оккупированных Россией - ред.) вернется".
Что предшествовало: Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и что Соединенные Штаты не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.
Трамп заявил, что планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
Предыстория:
- Ранее в среду 12 февраля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.
- Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".
- По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
- Впоследствии Трамп поговорил с Зеленским.