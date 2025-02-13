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Європа має бути за столом переговорів про припинення війни Росії проти України – заява міністрів

Ольга Глущенко Четвер, 13 лютого 2025, 01:04

Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили заяву щодо участі в майбутніх переговорах про припинення війни Росії проти України.

Джерело: Заява міністрів, цитує МЗС України

Дослівно: "Ми готові зміцнювати підтримку України. Ми віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії".

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Деталі: У заяві зазначається про підтримку України, "допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир".

Міністри додають, що йдеться про "мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників".

Дослівно: "Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах".

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"Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки.

Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей".

Що передувало: Новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та що Сполучені Штати не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Трамп заявив, що планує зустрітись із російським правителем Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Передісторія

  • Раніше у середу 12 лютого Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним.
  • Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".
  • За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".
  • Згодом Трамп поговорив із Зеленським.

Європапереговориросійсько-українська війна
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